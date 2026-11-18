La Noche en Blanco de La Laguna 2026 contará con Siloé, M-Clan, El Vega, Los Vinagres y Los Sabandeños entre los principales artistas de su programación musical. La celebración tendrá lugar el próximo sábado 28 de noviembre, con conciertos repartidos por las calles y plazas del casco histórico desde la mañana hasta la noche.
El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, ha anunciado los horarios y escenarios de una programación que combinará artistas nacionales con una amplia representación de músicos canarios.
Uno de los principales reclamos será Siloé, la banda vallisoletana que agotó en apenas 48 horas las entradas de su primer concierto anunciado en el Movistar Arena de Madrid, previsto para marzo de 2027.
El grupo actuará a las 21:15 horas en la Torre de la Concepción, uno de los escenarios principales de esta edición de La Noche en Blanco.
Siloé, El Vega y M-Clan: los conciertos destacados
La actuación de Siloé llegará en un momento de expansión de la banda, que ha conseguido llenar importantes recintos y ampliar su presencia en el circuito musical español.
El concierto de La Laguna será una de las grandes citas de una jornada en la que también tendrá protagonismo el artista canario El Vega, que subirá al escenario de la Torre de la Concepción a las 13:30 horas.
La programación reserva otro de sus momentos principales para M-Clan, la formación de rock que actuará a las 23:00 horas en la plaza del Cristo.
En ese mismo espacio, los palmeros Los Vinagres ofrecerán su concierto a las 21:30 horas, mientras que Los Sabandeños actuarán a las 21:00 horas en el Teatro Leal. En este último caso, la organización anuncia un concierto con entrada.
La concejal de Comercio de La Laguna, Estefanía Díaz, destaca que la música busca atraer visitantes al centro histórico y contribuir a la actividad de los negocios locales.
“Queremos que la música vuelva a ser uno de los motivos para salir a la calle, recorrer nuestros comercios y disfrutar de la ciudad”, señala la edil.
Díaz también subraya la importancia de dar espacio a los artistas de las Islas dentro de un cartel que combina diferentes estilos y generaciones.
Horarios y escenarios de los conciertos de La Noche en Blanco 2026
La programación anunciada por el Ayuntamiento incluye las siguientes actuaciones para el sábado 28 de noviembre:
- 13:00 horas. Ruts & La Isla Music, en la plaza Hermano Ramón.
- 13:30 horas. El Vega, en la Torre de la Concepción.
- 19:30 horas. Atlantic Soul Band, en la plaza de la Junta Suprema.
- 20:00 horas. Baldosa, en la Torre de la Concepción.
- 20:00 horas. Aldara, en la plaza Hermano Ramón.
- 20:00 horas. Chacho Eco Fest, en la plaza Víctor Zurita, con Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro.
- 20:30 horas. Simón Salinas, en la plaza del Cristo.
- 20:45 horas. Wax Boogie, en la plaza de la Junta Suprema.
- 21:00 horas. Los Sabandeños, en el Teatro Leal (con entrada).
- 21:15 horas. Siloé, en la Torre de la Concepción.
- 21:15 horas. Isa Izquierdo, en la plaza Hermano Ramón.
- 21:30 horas. Los Vinagres, en la plaza del Cristo.
- 22:00 horas. Mambo Jambo, en la plaza de la Junta Suprema.
- 23:00 horas. M-Clan, en la plaza del Cristo.
- 23:00 horas. La Caliente, en la Torre de la Concepción.
Los horarios corresponden a la programación comunicada por el Ayuntamiento y podrían estar sujetos a cambios organizativos.
Música urbana y artistas canarios en distintos puntos de La Laguna
La oferta musical incluirá también el Chacho Eco Fest, que comenzará a las 20:00 horas en la plaza Víctor Zurita, en el entorno del Cuadrilátero.
Este espacio reunirá a Milkas + Zaik, Akadebellaka, Kabasaki, Hecky y La Mano de Oro, con una programación centrada en la música urbana y las nuevas tendencias.
La participación de artistas del Archipiélago se extenderá a diferentes espacios del centro histórico, donde actuarán también Ruts & La Isla Music, Atlantic Soul Band, Baldosa, Aldara, Simón Salinas e Isa Izquierdo.
Desde la mañana habrá propuestas vinculadas a la música tradicional y a las agrupaciones culturales del municipio, entre ellas la Agrupación Folclórica Real Hespérides y el Orfeón La Paz con su Orquesta de Pulso y Púa.
Otra de las iniciativas será Canciones desde la ventana, con las actuaciones de Etel Santos, Ellen O y Toñako Ixah en distintos establecimientos del centro.
El cartel se completará con Psicodelic Laguna y Guachipandixie, Lula Mora, Maurizio Delrio y un taller de jive de Sixteen Tons.
Música y comercio durante toda la jornada
La Noche en Blanco de La Laguna combina cada año actividades culturales, actuaciones musicales y propuestas comerciales en diferentes espacios del casco histórico.
La concejal de Comercio señala que uno de los objetivos es que los asistentes aprovechen la celebración para recorrer las tiendas y los establecimientos de restauración del municipio.
“Queremos que quienes nos visiten descubran nuestros establecimientos, entren en las tiendas, disfruten de la restauración y comprueben todo lo que ofrece La Laguna”, explica Estefanía Díaz.
La programación anunciada permitirá seguir conciertos desde el mediodía hasta las últimas horas de la noche, con actuaciones simultáneas en varios escenarios.
La cita se celebrará el sábado 28 de noviembre de 2026, diez días después del anuncio de esta programación musical.