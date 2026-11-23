La Laguna acogerá este viernes, 27 de noviembre, un simulacro de emergencia para poner a prueba la protección de su patrimonio histórico ante incendios y otras catástrofes.
El ejercicio se desarrollará en el convento y la iglesia de Santo Domingo, donde bomberos y especialistas en conservación ensayarán cómo intervenir para evitar la pérdida de edificios y obras de valor cultural.
La actividad está organizada por el Cabildo de Tenerife y el Consorcio de Bomberos y forma parte de las Jornadas de Protección del Patrimonio, que se celebrarán entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre.
El simulacro tendrá lugar entre las 10:30 y las 13:00 horas y permitirá comprobar la coordinación entre los servicios de emergencia y los profesionales encargados de proteger y conservar el patrimonio histórico.
Cómo será el simulacro de emergencia en La Laguna
El ejercicio se desarrollará en el entorno del convento y la iglesia de Santo Domingo, dos inmuebles del conjunto histórico de La Laguna.
Los participantes pondrán a prueba los procedimientos previstos para intervenir ante una emergencia que pueda amenazar edificios históricos y las piezas culturales que albergan.
Entre las actuaciones que se ensayarán figuran la extinción de incendios procurando reducir al mínimo los daños sobre los bienes patrimoniales, el rescate de obras, su estabilización y la adopción de medidas para protegerlas.
El objetivo es que los equipos de emergencia puedan actuar de manera coordinada con los especialistas en conservación, ya que una intervención en un edificio histórico requiere tener en cuenta tanto la seguridad de las personas como la protección de los elementos culturales.
Antes del simulacro, el viernes se celebrará un taller práctico de protección de obras, entre las 08:00 y las 10:30 horas.
Se trata de un ejercicio programado, no de una emergencia real. Por el momento, no se han anunciado oficialmente cortes de tráfico ni restricciones de acceso vinculadas a la actividad.
Cuatro días sobre la protección del patrimonio de Tenerife
Las Jornadas de Protección del Patrimonio reunirán a profesionales de emergencias, especialistas en conservación y representantes de diferentes administraciones e instituciones.
Las sesiones teóricas se celebrarán del 24 al 26 de noviembre en el convento de Santo Domingo, donde se abordarán las amenazas que afectan a los bienes culturales y la necesidad de disponer de procedimientos de actuación ante situaciones de riesgo.
Una de las cuestiones centrales será la implantación de planes de salvaguarda en Bienes de Interés Cultural (BIC).
Estos documentos permiten establecer prioridades de protección y organizar la respuesta ante una emergencia, teniendo en cuenta las características del inmueble y los bienes que deben preservarse.
El programa también abordará experiencias de intervención en catástrofes, la protección del patrimonio arqueológico de Canarias y la coordinación entre las instituciones responsables de la conservación.
En las jornadas participarán especialistas de organismos como el Instituto del Patrimonio Cultural de España y la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de profesionales de otras instituciones nacionales e internacionales.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, el Obispado de Tenerife y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.
El incendio del Palacio Salazar, un antecedente de hace 20 años
Las jornadas coinciden con el vigésimo aniversario del incendio del Palacio Salazar, ocurrido el 23 de enero de 2006 en La Laguna.
Aquel fuego provocó graves daños en el edificio histórico, sede del Obispado de Tenerife, y constituye uno de los principales antecedentes de los riesgos que pueden sufrir los inmuebles patrimoniales de la ciudad.
Precisamente, el programa incluye una intervención sobre aquel incendio a cargo de Salvador Reyes, antiguo responsable del Consorcio de Bomberos de Tenerife.
La experiencia servirá para analizar las dificultades de intervención en edificios de estas características y la importancia de contar con planes específicos de protección.
El simulacro del viernes cerrará cuatro jornadas destinadas a mejorar la preparación de los equipos que deben actuar cuando una emergencia amenaza el patrimonio histórico de Tenerife.