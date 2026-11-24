El Ayuntamiento de Arafo plantará especies autóctonas en Lomo Abejera, uno de los parajes de mayor valor ecológico del municipio y de los más dañados por el incendio forestal de agosto de 2023, y las regará con el agua que se obtenga de la niebla.
El proyecto, impulsado junto al Cabildo de Tenerife, instalará en la zona unas estructuras de malla llamadas captanieblas, que retienen la humedad del aire y la convierten en gotas de agua.
La iniciativa contará con la colaboración de Redeia, a través de su filial Red Eléctrica, que aportará una estación meteorológica monitorizada para garantizar el seguimiento de las condiciones climáticas del entorno y evaluar la viabilidad técnica y la eficacia de los sistemas de captación de aguas atmosféricas, conocidos como captanieblas.
La colaboración de Red Eléctrica se ha acordado en un convenio suscrito y firmado por el alcalde del Ayuntamiento de Arafo, Juan Ramón Martín Pérez, el director de Infraestructuras en Canarias de Red Eléctrica, Daniel Pérez Varela.
El acuerdo permitirá incorporar herramientas de seguimiento y análisis científico a un proyecto que busca favorecer la recuperación de la cubierta vegetal y mejorar la resiliencia de este espacio natural.
La actuación responde a la necesidad de recuperar un entorno de especial relevancia ambiental, cuya biodiversidad y equilibrio ecológico se vieron seriamente comprometidos por el incendio de 2023. La pérdida de vegetación ha alterado los ciclos hídricos naturales y ha incrementado los procesos erosivos del suelo, por lo que resulta fundamental desarrollar soluciones que contribuyan a acelerar la regeneración del ecosistema.
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Uno de los principales elementos del proyecto es la utilización de sistemas de captación de aguas atmosféricas o captanieblas. Esta alternativa adquiere especial importancia en Lomo Abejera, dadas las dificultades de acceso y las limitaciones para disponer de sistemas convencionales de riego. Su implantación permitirá explorar nuevas fórmulas para optimizar los recursos hídricos.
La estación meteorológica de Red Eléctrica medirá el viento y la humedad para calcular cuánta agua pueden captar los dispositivos y comprobar su rendimiento. Los datos servirán además para estudiar si este modelo puede aplicarse en otras zonas de Tenerife.