Vecinos de El Carmen exigen financiación para hacer realidad su Centro Comunitario: “Que se pongan las pilas”

“Que se pongan las pilas”. En estos términos la Asociación El Carmen Se Mueve instó ayer a los responsables políticos a trabajar de forma coordinada en la búsqueda de financiación para la construcción del futuro Centro Comunitario del barrio del Carmen, en el municipio de Arafo.
Según explicó la asociación, la iniciativa representa “una oportunidad histórica” para dotar al barrio de un espacio moderno y accesible, orientado a la participación ciudadana y vecinal, con programas dirigidos a jóvenes, familias, personas mayores, personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, advirtieron de que la presentación del proyecto “no puede quedarse en un punto final, sino que debe abrir paso a la búsqueda activa de financiación”.
El origen de esta reivindicación se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento llegó a un acuerdo de compra de una parcela de 104 metros cuadrados en la calle Tomás de Mesa, en el barrio de El Carmen, con el objetivo de ampliar la antigua sede de las Escuelitas y construir dicho centro comunitario.
Desde el colectivo reclamaron al Ayuntamiento de Arafo que asuma “un papel de liderazgo” y que se ponga en contacto, con carácter prioritario, con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y los organismos responsables de los fondos estatales y europeos.
Entre las vías que, a su juicio, deben estudiarse figuran los fondos Feder Canarias 2021-2027, las subvenciones nominativas o directas del Gobierno regional, los convenios de cooperación con el Cabildo insular, las ayudas a la eficiencia energética, las energías renovables y la accesibilidad, así como una planificación presupuestaria municipal plurianual.
DISTINTAS SUBVENCIONES
La asociación defendió que la financiación del centro “no debería depender de una única subvención”, sino de la combinación de distintas aportaciones y/o administraciones. Solicitaron además la elaboración de una hoja de ruta pública que detalle las administraciones a las que se solicitará financiación. A ello suman la petición de crear una mesa de seguimiento con la mencionada representación supramunicipal, además del tejido vecinal.
“El barrio ya ha participado y ha mostrado su ilusión. Ahora corresponde a los responsables políticos pasar de las palabras a los hechos”, concluyó el comunicado.