la laguna

Vecinos de Tejina denuncian una plaga de moscas: “Solicitamos una inspección urgente”

La asociación vecinal reclama revisar posibles focos, entre ellos residuos, saneamiento y acumulaciones de estiércol, y llevará el caso al Cabildo
Vecinos de Tejina denuncian una plaga de moscas
Vista aérea de Tejina, en San Cristóbal de La Laguna. Google Maps
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La Asociación de Vecinos Las Tres Calles de Tejina ha presentado un escrito ante el Ayuntamiento de La Laguna en el que solicita una “inspección urgente” y la adopción de medidas ante la plaga de moscas que, según denuncia el colectivo, afecta a Tejina y sus alrededores.

La asociación reclama que los servicios municipales revisen tanto la zona afectada como sus proximidades para identificar los posibles focos. En concreto, pide comprobar “terrenos, solares, sistemas de recogida de residuos, redes de saneamiento, explotaciones, instalaciones próximas y otros puntos que puedan favorecer la reproducción de estos insectos”.

El colectivo también anuncia que registrará el mismo escrito ante el Cabildo de Tenerife, con el objetivo de que tenga conocimiento de la situación y actúe, “en su caso, dentro de sus competencias”.

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Piden comprobar posibles acumulaciones de estiércol

Uno de los puntos más concretos del escrito se refiere al estiércol. La asociación solicita que se compruebe si se han producido “depósitos, acumulaciones, transporte o utilización de grandes cantidades de estiércol”.

No obstante, el comunicado no atribuye directamente la proliferación de moscas al estiércol. Lo que pide es que, si se han producido esas actuaciones, se determine si “se han realizado correctamente y con las medidas necesarias para evitar molestias a la población”.

De esta forma, la posible relación entre el estiércol y la presencia de moscas queda planteada como una cuestión a investigar, no como una causa confirmada.

Reclaman medidas y seguimiento

Una vez localizados los posibles focos, Las Tres Calles de Tejina reclama “las actuaciones correctoras y de control que correspondan”, así como un seguimiento posterior.

La asociación pide que ese control se mantenga hasta comprobar que “la plaga ha sido efectivamente controlada”.

También solicita que, si alguna de las posibles causas detectadas queda fuera de las competencias municipales, el Ayuntamiento dé traslado del asunto al organismo correspondiente e informe de ello al colectivo vecinal.

Además, pide ser reconocido como parte interesada en los procedimientos que puedan derivarse de esta situación.

El escrito también llegará al Cabildo de Tenerife

La asociación ha anunciado que el documento será registrado igualmente ante el Cabildo de Tenerife para que la Corporación insular conozca la situación y pueda intervenir dentro de sus competencias.

En su comunicado, el colectivo agradece también a los vecinos que han compartido vídeos en redes sociales y asegura que su intención “no es alarmar”, sino conseguir que las administraciones competentes “investiguen, determinen sus causas, adopten las medidas necesarias y hagan un seguimiento hasta comprobar que el problema ha sido controlado”.

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