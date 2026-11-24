Cinco institutos y un colegio de Santa Cruz serán los primeros del municipio en contar con caminos escolares seguros para facilitar los desplazamientos de los alumnos, donde el peatón y los ciclistas tendrán prioridad frente a los vehículos motorizados. El Ayuntamiento capitalino aprobó ayer, en Junta de Gobierno, la adjudicación de estas obras por más de 500.000 euros, unas actuaciones que se llevarán a cabo en los IES Andrés Bello, María Rosa Alonso, Las Veredillas, El Sobradillo, Alcalde Bernabé y el CEIP Rambla.
La empresa Conservación, Asfalto y Construcción será la encargada de la ejecución de los trabajos, en un plazo de seis meses, vinculados al programa Stars de la Dirección General de Tráfico. El contrato incluye la ejecución de la urbanización, infraestructuras y rehabilitación de firmes en el entorno de los centros.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “esta actuación es un aspecto clave de cara a seguir avanzando hacia una movilidad segura y sostenible, ya que permite generar en los más jóvenes un cambio en las pautas de desplazamientos a los centros, que, posteriormente, irán incorporando a su vida diaria”.
Mientras, la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, indicó que “estas actuaciones ponen el foco en las que serán las futuras generaciones, lo que permitirá consolidar la apuesta por una movilidad sostenible”.
En el caso del IES Andrés Bello se contempla la adecuación de los pasos de peatones con señalización podotáctil, así como la implantación de un apeadero en el tramo de la calle Simón Bolívar que permita la parada de vehículos para dejar y recoger estudiantes. Habrá señalización vertical, un radar portátil escolar con indicador de velocidad y se colocarán bandas de pavimento táctil en las paradas de guagua del entorno. En el IES María Rosa Alonso se elevará el paso de peatones en la entrada, lo que conllevará recrecer las aceras de ambos lados para mejorar la visibilidad. Además, se instalarán radares pedagógicos, rebajes en pasos de peatones y la instalación de barandillas detrás de la parada de guaguas.
En el IES Las Veredillas se eliminarán aparcamientos en la calle Las Loas para ampliar la acera y se crearán plazas de estacionamiento para guaguas escolares en las calles El Terrero y La Pintadera, además de ubicar un radar pedagógico en la avenida Las Hespérides. Las obras en el IES El Sobradillo contemplan la ejecución de un paso de peatones elevado en la calle Prolongación Arejo con el objetivo de obligar a los vehículos a reducir la velocidad, así como la instalación de un radar pedagógico. En el IES Alcalde Bernabé se colocarán bandas de pavimento direccional y se elevará la cota del vial con el fin de que la acera anexa al centro y la nueva superficie pavimentada formen una plataforma.
Finalmente, en el CEIP Rambla está prevista la eliminación de los actuales aparcamientos de patinetas y vehículos para ampliar la superficie de las aceras y se implantará un apeadero en el aparcamiento izquierdo de la calle San Fernando.