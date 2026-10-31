Siete centros educativos de Santa Cruz y la DGT impulsan una nueva forma de desplazarse a clase

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Dirección General de Tráfico (DGT) han celebrado este martes, 27 de octubre, el acto de entrega de acreditaciones a los siete centros educativos del municipio adscritos al programa STARS, una iniciativa europea que promueve una movilidad escolar más segura, activa y sostenible. Estuvieron presentes las concejalas de Movilidad, Evelyn Alonso; la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León; así como representantes de la DGT y la Asociación de Jubilados de la Policía Local de Santa Cruz.
El proyecto tiene como objetivo favorecer un cambio progresivo en los hábitos de desplazamiento del alumnado, las familias, el profesorado y el personal no docente, impulsando alternativas al vehículo privado y fomentando una mayor autonomía de niños y jóvenes en sus trayectos diarios a los centros educativos.
Los colegios e institutos participantes son el CEIP Rambla de Santa Cruz, el IES Andrés Bello, el IES María Rosa Alonso, el IES Las Veredillas, el CEIP La Rosa, el IES Alcalde Bernabé Rodríguez y el IES El Sobradillo.
La iniciativa se desarrolla mediante distintas líneas de trabajo, entre ellas los Foros Locales de Movilidad Escolar, que permiten analizar los desplazamientos y los entornos de los centros educativos con la participación de la comunidad escolar. El programa incluye también actividades de formación en ciclismo urbano, impartidas con la metodología 1 bici+ por la asociación de policías locales Cronotropo Vial.
El trabajo desarrollado en el marco de STARS permite abordar la movilidad escolar desde una perspectiva amplia, que no se limita a la formación vial, sino que incorpora el análisis de los itinerarios y de las condiciones de los espacios públicos próximos a los centros. De esta manera, se busca favorecer recorridos más accesibles y seguros y reforzar las posibilidades de desplazamiento autónomo del alumnado.
El Ayuntamiento y la DGT mantienen así su colaboración para promover una cultura de movilidad responsable desde las primeras etapas educativas, con la participación de los centros y de los distintos agentes implicados en los desplazamientos escolares