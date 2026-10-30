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Comercios de Santa Cruz blindan sus escaparates ante el temor a disturbios en Halloween

La imagen tomada este viernes muestra a operarios colocando protecciones mientras Policía Local y Nacional mantienen la coordinación preventiva
Comercios de Santa Cruz blindan sus escaparates ante el temor a disturbios en Halloween. | Fran Pallero
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La preocupación por los posibles disturbios convocados para Halloween en Santa Cruz de Tenerife comienza a hacerse visible en el centro de la capital. Algunos establecimientos de la calle del Castillo han comenzado a colocar paneles de protección en sus escaparates ante los llamamientos a realizar actos vandálicos que circulan por las redes sociales.

La imagen que ilustra este artículo muestra a varios operarios colocando grandes paneles metálicos en el exterior de un establecimiento comercial de esta céntrica vía peatonal, una de las zonas señaladas en los mensajes atribuidos a la plataforma anónima Blocus.

La imagen refleja las medidas preventivas adoptadas ante la incertidumbre generada por una convocatoria difundida para el sábado 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.

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Santa Cruz refuerza la vigilancia ante la convocatoria de Blocus

La instalación de estas protecciones se produce después de que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anunciara que el Ayuntamiento mantiene activadas las unidades policiales disponibles para intervenir ante cualquier incidente.

El regidor confirmó que la Policía Local y la Policía Nacional permanecen coordinadas y que la Subdelegación del Gobierno ha trasladado la situación a la Comisaría Provincial para su seguimiento.

“Espero que se trate de una alerta infundada, pero estamos activados y preparados ante lo que pueda ocurrir”, manifestó Bermúdez.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha solicitado a la Delegación del Gobierno que refuerce las medidas preventivas ante los mensajes que llaman a saquear comercios, quemar contenedores y provocar altercados.

Los llamamientos difundidos en internet señalan dos puntos de Tenerife: la calle del Castillo, en Santa Cruz, y la Milla de Oro de Playa de Las Américas, en el sur de la Isla.

La preocupación de las autoridades se produce tras los disturbios registrados en Barcelona y Bilbao durante los últimos días.

No obstante, hasta el momento no se ha acreditado quién está detrás de la convocatoria de Tenerife ni que finalmente vaya a celebrarse.

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