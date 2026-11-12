Obras de emergencia en una de las principales carreteras de acceso al Teide: horarios y tramo afectado

El Cabildo de Tenerife ha comenzado las obras de emergencia en la carretera TF-21, una de las principales vías de acceso al Parque Nacional del Teide, para reparar el deterioro del pavimento. La actuación afecta a un tramo de 1,8 kilómetros en La Orotava y se desarrollará en horario nocturno hasta el próximo martes, 17 de noviembre.
Los trabajos se concentran entre los núcleos de Barroso y Cañeño, donde el mal estado del firme había generado preocupación entre los vecinos y conductores que utilizan habitualmente esta carretera.
La intervención se ejecuta en coordinación con el Ayuntamiento de La Orotava y busca mejorar la seguridad vial en una carretera de montaña por la que circulan más de 4.000 vehículos diarios, según los datos difundidos por el Consistorio.
Horarios y fechas de las obras en la TF-21
Las obras de emergencia se realizan entre las 22.00 y las 06.00 horas, con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios de la carretera.
El Cabildo prevé mantener estos trabajos hasta el martes 17 de noviembre, cuando está programada la finalización de esta primera actuación.
La rehabilitación afecta a aproximadamente 1.800 metros de pavimento deteriorado. Se trata de un tramo utilizado tanto por residentes de La Orotava como por conductores que se desplazan hacia las zonas de cumbre de Tenerife.
Una intervención reclamada por los vecinos de La Orotava
El deterioro de la TF-21 había motivado distintas peticiones vecinales para mejorar las condiciones de circulación entre Barroso y Cañeño.
El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, ha señalado que la situación del pavimento había generado preocupación entre los residentes y usuarios de la carretera.
Según explica, el Ayuntamiento trasladó estas demandas al Cabildo y ha mantenido la coordinación necesaria para facilitar los trabajos.
La presidenta insular, Rosa Dávila, destaca que la actuación permitirá corregir las deficiencias del firme y mejorar la circulación en una carretera utilizada diariamente por residentes y visitantes.
Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, señala que esta primera fase se tramita por la vía de emergencia debido al deterioro del pavimento y a los riesgos asociados a su estado.
La prioridad, según el responsable insular, es recuperar unas condiciones adecuadas de circulación en este tramo de la carretera.
El Cabildo prepara otra inversión de 4,5 millones de euros
Las obras actuales no serán la única intervención prevista en la TF-21.
El Cabildo de Tenerife tramita un segundo proyecto de rehabilitación, con una inversión estimada de 4,5 millones de euros, para continuar mejorando el estado de esta vía.
La intención de la Corporación es sacar a licitación esta nueva actuación antes de que finalice 2026 y avanzar en su ejecución durante el próximo año.
De acuerdo con la planificación inicial, los trabajos podrían estar terminados a mediados de 2027, siempre que se cumplan los plazos administrativos, de contratación y ejecución.
Esta segunda intervención permitirá abordar nuevas mejoras en una carretera estratégica para conectar el Valle de La Orotava con las zonas altas de Tenerife.
La TF-21 soporta tanto el tráfico habitual de los vecinos como los desplazamientos hacia el Parque Nacional del Teide, por lo que el mantenimiento del pavimento resulta especialmente relevante para garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad vial.