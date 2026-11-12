La subvención al plátano ya no se pierde al vender una finca afectada por el volcán

Los agricultores de La Palma afectados por la erupción volcánica de 2021 podrán transmitir sus derechos vinculados al POSEI cuando vendan sus fincas plataneras a otros productores. La medida entrará en vigor este jueves, 12 de noviembre, tras la publicación de un nuevo decreto-ley del Gobierno de Canarias que busca facilitar la recuperación de las explotaciones agrícolas dañadas.
La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), permitirá que los compradores asuman las cantidades de referencia de las explotaciones, conocidas como el histórico del POSEI, así como determinadas ayudas destinadas a facilitar su reconstrucción. La transmisión estará sujeta a condiciones para garantizar la recuperación de la actividad agrícola.
La medida forma parte del Decreto-ley 9/2026, de 9 de noviembre, aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias para adaptar la legislación urbanística, agraria y de vivienda a las necesidades surgidas durante la reconstrucción de La Palma.
Qué cambia para los agricultores afectados por el volcán
Una de las principales novedades de la normativa es que los propietarios de explotaciones plataneras afectadas por la erupción podrán vender sus fincas a otros productores y transmitirles los derechos asociados a su actividad.
Hasta ahora, la regulación establecía limitaciones a estas operaciones para proteger a los agricultores afectados y evitar posibles situaciones de especulación durante las primeras fases de la recuperación.
Con el nuevo decreto-ley, el comprador podrá asumir el histórico del POSEI, es decir, las cantidades de referencia vinculadas a la explotación que se utilizan para determinar las ayudas correspondientes.
Además, la normativa contempla que los nuevos titulares puedan acceder temporalmente, durante dos años, a las ayudas compensatorias que venían recibiendo los afectados, con el objetivo de facilitar los trabajos necesarios para recuperar la producción.
No obstante, la transmisión implica obligaciones para el adquirente. El nuevo propietario deberá comprometerse a recuperar la explotación en un plazo de dos años y mantenerla en producción durante al menos cinco años una vez restablecida.
La finalidad es evitar que la compraventa se limite a una operación patrimonial y favorecer que las fincas vuelvan a producir plátanos.
Por qué se permite ahora la transmisión del histórico del POSEI
La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha explicado que esta posibilidad ya se estudió a finales de 2023, durante la elaboración de la normativa agraria para la recuperación de La Palma.
Sin embargo, entonces se descartó autorizar el traspaso de los derechos para evitar que los agricultores vendieran sus terrenos por debajo de su valor, en un momento marcado por la incertidumbre y la falta de compensaciones económicas.
“No podíamos evitar que se compraran y se vendieran fincas, pero sí podíamos poner barreras a la especulación”, ha señalado Barreto.
Según la consejera, las circunstancias actuales son diferentes porque los agricultores han recibido las compensaciones correspondientes al valor de lo perdido y conocen la previsión de una convocatoria específica del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) vinculada a la erupción.
Esta futura línea de apoyo, impulsada por la Consejería de Agricultura, está destinada a facilitar la finalización de los trabajos de recuperación de las explotaciones.
El Gobierno autonómico considera que el nuevo escenario permite introducir la transmisión de los derechos con mayores garantías para los propietarios.
Más cambios para la reconstrucción de La Palma
La modificación del régimen de las explotaciones plataneras no es la única novedad del decreto-ley.
La norma también incorpora cambios para facilitar la reconstrucción de edificaciones, la reubicación de determinadas actividades y la atención a las personas afectadas que continúan alojadas en viviendas provisionales.
Entre las medidas se encuentra la posibilidad de trasladar a familias que permanecen en viviendas prefabricadas a alojamientos convencionales.
Asimismo, se contemplan nuevas condiciones para la reubicación de construcciones y explotaciones agrarias, así como compensaciones complementarias para determinados propietarios cuyos terrenos queden incluidos en la futura ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja.
Estas modificaciones buscan adaptar las soluciones legales a las distintas situaciones que siguen afrontando los damnificados por la erupción.
Nieves Lady Barreto sostiene que la normativa debe actualizarse a medida que avanza la reconstrucción, ya que las necesidades actuales no son necesariamente las mismas que existían durante los primeros años posteriores a la emergencia.
Con su entrada en vigor este jueves, 12 de noviembre, el nuevo decreto-ley permitirá que los agricultores afectados por el volcán que no puedan o no deseen recuperar sus fincas las transmitan a otros productores, bajo las condiciones establecidas para garantizar la continuidad de la actividad agraria.