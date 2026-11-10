La Palma da otro paso hacia la energía geotérmica: casi 388.000 euros para investigar el subsuelo

La búsqueda de energía geotérmica en La Palma da un nuevo paso. La empresa Tajogaite Energía S.L. ha contratado al Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) para investigar el potencial energético del subsuelo en 19 cuadrículas mineras de la Isla. El acuerdo asciende a 387.698,50 euros y permitirá identificar las zonas más adecuadas para futuras exploraciones.
Según ha informado este martes, 10 de noviembre, el Cabildo de Tenerife, los trabajos se desarrollarán en las áreas cuyos derechos de investigación fueron otorgados a la empresa por el Gobierno de Canarias mediante un concurso público.
La investigación se centrará en los permisos denominados Jedey, que abarcan terrenos de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, de acuerdo con la documentación publicada anteriormente en el Boletín Oficial del Estado.
El objetivo es conocer mejor las características del subsuelo y determinar dónde podrían realizarse nuevas investigaciones para comprobar si existen recursos geotérmicos aprovechables.
Qué se investigará en el subsuelo de La Palma
El contrato contempla la aplicación de técnicas geofísicas y geoquímicas para estudiar las condiciones del terreno y localizar las áreas con mayor potencial geotérmico.
Los investigadores analizarán las propiedades físicas y químicas relacionadas con el subsuelo volcánico. Los resultados servirán para orientar las siguientes fases del proyecto, entre ellas la posible ejecución de sondeos profundos de exploración.
Esta distinción es importante: el acuerdo anunciado corresponde a una fase de investigación superficial. Por tanto, no supone todavía el inicio de perforaciones profundas ni garantiza que se construya una central de generación eléctrica.
La geotermia permite aprovechar el calor del interior de la Tierra para producir energía. A diferencia de otras fuentes renovables, como la solar y la eólica, su aprovechamiento para generar electricidad puede mantenerse de forma continua, siempre que las condiciones del recurso lo permitan.
En Canarias, el origen volcánico del Archipiélago convierte esta tecnología en una de las líneas de investigación para diversificar la producción energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
La experiencia de INVOLCAN en la exploración geotérmica
El director ejecutivo del grupo ITER, Carlos Suárez, ha destacado que el acuerdo permitirá a Tajogaite Energía contar con el asesoramiento científico de INVOLCAN, que acumula más de 15 años de experiencia en investigaciones geotérmicas en Canarias.
Por su parte, el coordinador científico del instituto, Nemesio Pérez, ha explicado que los trabajos estarán centrados en aplicar técnicas innovadoras para obtener información complementaria del subsuelo.
Esta investigación permitirá delimitar las zonas donde existirían mayores posibilidades de aprovechamiento energético, un paso necesario antes de valorar futuras perforaciones.
El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, ha señalado que el equipo científico de INVOLCAN ha desarrollado trabajos de exploración geotérmica superficial en 16 países de los cinco continentes.
Entre ellos figuran Etiopía, Cabo Verde, Kenia, Marruecos, Indonesia, Nueva Zelanda, Islandia, Italia, Portugal y Suiza.
Actualmente, el equipo participa en investigaciones en seis países: Cabo Verde, España, Italia, Portugal, São Tomé y Príncipe y Suiza.
Estas actuaciones están vinculadas a los proyectos europeos GEOTERMAC, incluido en el programa INTERREG VI-D Madeira-Azores-Canarias 2021-2027, y VERNE, financiado a través del programa Horizonte Europa.
El representante de Tajogaite Energía, José Navalón, ha destacado que la colaboración permitirá trasladar al Archipiélago metodologías y conocimientos desarrollados en otros entornos volcánicos.
El acuerdo se incorpora así a las investigaciones geotérmicas que se desarrollan en Canarias, donde el Gobierno autonómico ha impulsado concursos para explorar estos recursos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria.