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Nuevo terremoto junto al volcán de La Palma: los científicos explican qué está pasando

La Red Sísmica Canaria registra un movimiento de magnitud 1,9 y lo relaciona con los procesos posteriores a la erupción de 2021
Registran un nuevo terremoto junto al volcán de La Palma
Nuevo terremoto junto al volcán de La Palma. | Involcan
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La Red Sísmica Canaria ha registrado este lunes, 16 de noviembre de 2026, un terremoto de magnitud 1,9 en La Palma, localizado en las proximidades del volcán de Cumbre Vieja. El movimiento sísmico se ha producido a una profundidad muy superficial, según ha informado la red de vigilancia del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

El seísmo se enmarca en la actividad sísmica posterior a la erupción volcánica de 2021, un proceso durante el cual pueden continuar registrándose movimientos de baja magnitud en el entorno del edificio volcánico.

Este tipo de terremotos es habitual durante la fase posteruptiva y está relacionado con los procesos de enfriamiento, desgasificación y reajuste del sistema volcánico.

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Por qué siguen registrándose terremotos en La Palma

La actividad sísmica en el entorno del volcán de La Palma continúa siendo objeto de seguimiento después de la erupción que comenzó en septiembre de 2021 y finalizó en diciembre de ese mismo año.

Aunque la erupción terminó hace casi cinco años, el sistema volcánico puede seguir experimentando cambios internos que generan pequeños movimientos sísmicos.

Entre los procesos que explican esta actividad se encuentran el enfriamiento de los materiales volcánicos, la liberación de gases y los reajustes del terreno.

La Red Sísmica Canaria ha difundido también una representación de los terremotos de baja magnitud registrados en La Palma durante los últimos dos años.

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