Un niño entrecierra los ojos para leer la pizarra. Una mujer aleja el móvil para leer un mensaje. Un conductor necesita más luz para consultar un documento y nota que los faros le deslumbran más que antes. Son situaciones corrientes que pueden revelar cambios en la visión. Algunos tienen que ver con la edad. Otros pueden ser los primeros indicios de una enfermedad ocular.
La doctora Glenda Espinosa, oftalmóloga del Hospital Quirónsalud Costa Adeje, explica que una revisión permite averiguar qué hay detrás de esos cambios. En consulta, el especialista puede comprobar si basta con ajustar la graduación o si hace falta estudiar el cristalino, el nervio óptico o la retina. El diagnóstico orienta el tratamiento en cada caso.
Oftalmología pediátrica, las primeras revisiones de la vista
Acercarse mucho a la televisión, entrecerrar los ojos para mirar la pizarra o quejarse a menudo de dolor de cabeza son señales que pueden llevar a una revisión. Durante la infancia, la visión interviene en el aprendizaje y en el desarrollo de la coordinación. A esa edad, un niño puede tener dificultades para ver y dar por hecho que los demás ven igual que él.
La doctora Espinosa aconseja prestar atención a los cambios de comportamiento que puedan indicar una dificultad visual. En una consulta de oftalmología pediátrica, el especialista comprueba cómo se desarrolla la visión y busca problemas de graduación, como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. También puede detectar el estrabismo y la ambliopía, conocida como ojo vago. Las revisiones permiten identificar estas alteraciones y tratarlas cuando hay más posibilidades de mejorar su evolución.
Vista cansada, por qué cuesta leer de cerca a partir de los 40 años
Primero hay que alejar el teléfono. Después cuesta leer la letra pequeña de una etiqueta o de un libro. Esta dificultad para enfocar de cerca suele aparecer entre los 40 y los 45 años. Se conoce como presbicia o vista cansada y se produce porque el cristalino, la lente natural del ojo, pierde flexibilidad con el paso del tiempo.
Las gafas son una solución habitual. Para determinados pacientes también existen opciones quirúrgicas que pueden reducir la dependencia de ellas. Espinosa explica que la elección depende de las características del ojo y de las actividades de cada persona. Quien trabaja muchas horas ante un ordenador necesita enfocar bien a la distancia de la pantalla. Quien conduce con frecuencia o pasa más tiempo al aire libre tiene otras necesidades visuales.
Para estudiar cada caso, el equipo dispone de aberrometría y topografía corneal. La primera analiza cómo enfoca la luz el ojo. La segunda mide la forma de la córnea. Ambas pruebas aportan información para valorar qué tratamiento puede ajustarse mejor a cada paciente.
Cataratas, cuando la visión pierde nitidez
Las cataratas pueden dar la sensación de mirar a través de un cristal empañado. La imagen pierde nitidez, los colores se ven menos intensos y los faros pueden deslumbrar al conducir de noche. Estos cambios se producen cuando el cristalino pierde transparencia de forma progresiva. La edad es la causa más habitual, aunque las cataratas también pueden aparecer por otros motivos.
La doctora Espinosa explica que la cirugía de cataratas permite recuperar claridad visual al sustituir el cristalino opaco por una lente intraocular. En el Hospital Quirónsalud Costa Adeje, el equipo emplea una técnica llamada facoemulsificación. Utiliza ultrasonidos para fragmentar el cristalino y extraerlo antes de colocar la lente. La cirugía es poco invasiva y ambulatoria. Habitualmente se realiza con anestesia en gotas y el paciente puede volver a casa el mismo día.
Algunas lentes intraoculares permiten corregir determinados defectos de graduación durante la misma intervención. Para elegir la lente, el equipo tiene en cuenta las características del ojo y las distancias a las que el paciente necesita ver bien en su vida diaria.
Glaucoma, una enfermedad que puede avanzar sin síntomas
Una persona puede seguir leyendo, conduciendo y haciendo su vida habitual mientras el glaucoma daña el nervio óptico. La enfermedad suele pasar inadvertida en las primeras fases y puede provocar una pérdida irreversible de visión. Por eso, las revisiones oftalmológicas son importantes incluso cuando la persona cree que ve bien.
Espinosa recuerda que el diagnóstico precoz permite actuar antes de que el daño avance. La visión que se pierde por el glaucoma no suele recuperarse. El tratamiento busca controlar la enfermedad y reducir el riesgo de que progrese.
La Unidad de Glaucoma del hospital mide la presión intraocular y realiza el estudio del campo visual para valorar cómo afecta la enfermedad a la visión. Según el caso, el equipo puede indicar un tratamiento médico, aplicar láser o recurrir a la cirugía.
Enfermedades de la retina, qué revelan las pruebas de imagen
Leer un libro, reconocer una cara o distinguir los detalles de una fotografía depende, en buena medida, de la retina. Esta estructura se encuentra en la parte posterior del ojo y transforma la luz en señales que el cerebro interpreta como imágenes. Cuando se altera, puede verse afectada la capacidad para distinguir formas, colores y detalles.
La Unidad de Retina trata enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), la retinopatía diabética y distintas alteraciones de los vasos sanguíneos de la retina. Una de las pruebas que utiliza es la tomografía de coherencia óptica (OCT). Esta técnica obtiene imágenes detalladas de las capas de la retina y ayuda a detectar cambios que pueden pasar inadvertidos en las primeras fases.
La doctora Espinosa explica que estas imágenes también permiten seguir la evolución de la enfermedad y decidir qué tratamiento necesita cada paciente. El servicio dispone de tratamientos con láser y de inyecciones intravítreas, que administran el medicamento dentro del ojo. Entre los fármacos que se aplican por esta vía se encuentran los anti-VEGF, indicados para determinadas enfermedades de la retina.
Cirugía oculoplástica, cuando los párpados afectan a la visión
Los párpados protegen la superficie ocular y reparten la lágrima al parpadear. Con el paso de los años, puede sobrar piel, caer el párpado o cambiar su posición. En algunos casos, estas alteraciones causan molestias o cubren parte del campo visual.
La cirugía oculoplástica permite corregir determinados problemas de posición de los párpados y tratar algunas lesiones. También aborda alteraciones de las vías lagrimales. En Quirónsalud Costa Adeje, estas intervenciones forman parte de la cartera de Oftalmología y buscan mejorar la función del párpado y aliviar las molestias que causa.
Revisiones y tratamientos oftalmológicos en el sur de Tenerife
Una revisión puede empezar con una prueba de graduación y continuar con una exploración del nervio óptico, la córnea o la retina. Según lo que necesite estudiar, el equipo dispone de tomografía de coherencia óptica, microscopía especular, topografía corneal, aberrometría y estudios del campo visual. También cuenta con angiografía para el diagnóstico de determinadas alteraciones y tecnología láser para su tratamiento.
Estas pruebas ayudan a elegir el tratamiento y a comprobar cómo evoluciona el paciente. Desde la primera revisión de un niño hasta la elección de una lente para la cirugía de cataratas o el seguimiento del glaucoma, la Unidad de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Costa Adeje reúne consultas, pruebas y tratamientos especializados en el sur de Tenerife, en Adeje.