Un jurado popular ha declarado culpable al acusado de asesinar a un hombre en el municipio tinerfeño de Buenavista en julio de 2022, sin concretar si actuó a traición y sin que la víctima, que era primo lejano suyo, pudiera defenderse.
El cuerpo apareció en el margen de una carretera secundaria cerca del embalse Montaña de Taco, con signos de haber sido asesinado tras recibir varios golpes con una piedra en la cabeza y tener la mitad superior del cuerpo quemado con gasolina, seguramente para dificultar su identificación.
Las escasas preguntas planteadas al jurado fueron resueltas por siete votos a dos, lo que no impidió que la deliberación se haya extendido durante dos jornadas.
Apenas se cuestionó por la posible culpabilidad y si se le concedía la suspensión de la pena o un posible indulto, a lo que el jurado se opuso.
Durante el juicio se han planteado elementos que pueden haber influido en la decisión del jurado como el altercado que el acusado protagonizó horas antes en una gasolinera profiriendo amenazas de muerte.
Otro similar se había producido en un bar y que un testigo observara una 1garrafa de gasolina en el maletero de su vehículo.
La misma que aparecería a continuación en el trastero de una vivienda de un amigo suyo, a la que solía acudir y en la que según afirmó había pasado la noche del asesinato.
Otro tanto ocurre con una camisa deportiva blanca que lleva en estas imágenes, que no pudo ser hallada en los primeros días de la investigación y que luego apareció en un lugar que ya había sido inspeccionado, con la apariencia de haber sido lavada.
Cuando los agentes lo perseguían a distancia, el acusado paró el coche en un arcén, se quitó la camisa roja que llevaba y se puso la blanca, en un gesto que se interpretó como una manera de demostrar que no tenía nada que esconder e impregnar de ADN a la prenda, según los agentes.
Otras posibles pruebas de su culpabilidad barajadas serían las ofertas de hasta 12.000 euros que hacía a los vecinos y al empleado de la gasolinera para que le informaran de las investigaciones, y en este último caso también del contenido de las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Tras escuchar el veredicto del jurado, la Fiscalía y la acusación se reafirman en su petición de 25 años de prisión, el máximo que contempla el código penal español, y el pago de 150.000 euros a la hija de la víctima, aún menor de edad.
La abogada de la defensa, por su parte, cree que la pena no debe superar los seis años de cárcel.
La vista comenzó el pasado 19 de noviembre y durante estas sesiones han sido llamados a declarar numerosos vecinos del pueblo de Buenavista que conocían al fallecido, al acusado o a las personas involucradas y los guardias civiles y policías nacionales que participaron en las investigaciones.
Han intervenido en las últimas jornadas varios peritos, quienes han intentado reconstruir lo ocurrido aquella noche, identificar el vehículo supuestamente utilizado para desplazarse al lugar del crimen y causas de la muerte, entre otros aspectos.
En la sesión del miércoles participaron miembros del Departamento de Criminalística de la Guardia Civil, quienes aseguraron que el coche que se ve en algunas de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad es del mismo modelo que el alquilado por el encausado.
También ha sido relevante la confirmación de que de los dos móviles que tenía éste, uno de ellos se sitúa en el entorno de donde se halló el cadáver, una carretera secundaria cerca de la Balsa de Taco, y el otro permaneció apagado.
La declaración del encausado se dirigió en el sentido de culpabilizar de lo ocurrido al hermano del fallecido, J.E., por tener numerosas deudas y querer seguir acaparando los bienes heredados de sus padres, algunos de los cuales había ya vendido, quedándose con la mayor parte de los beneficios.
Ahora su intención sería que abandonara también la vivienda familiar de Buenavista en la que residía el fallecido junto con el acusado, con el que coincidió en prisión, para venderla, a lo que se negaba la víctima.
El hermano negó tener ninguna relación con el crimen, limitó las diferencias con el fallecido a que era consumidor de drogas y dijo que aquel día se había desplazado a Buenavista para cobrar el alquiler anual de una finca que se repartían a medias.
Aseguró que la noche la pasó en la casa familiar mientras que el acusado declaró que le pidió la llave del coche para visitar a una amiga suya.