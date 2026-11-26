El juez de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha procesado a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por delitos de prevaricación, fraude y falsedad en documento mercantil, por las presuntas irregularidades detectadas en contratos públicos de su Ayuntamiento.
Según informan diversos medios, el magistrado Julio Wood ha dado por terminada la instrucción de la causa y la ha transformado en un procedimiento abreviado, el paso previo a que se decrete la apertura de juicio si se formulan acusaciones.
En la misma causa, están también imputados el secretario municipal del Consistorio, David Chao, y dos empresarios de un medio digital
Las presuntas irregularidades sobre las que gira este procedimiento se refieren a tres expedientes de contratación menor de los años 2021, 2022 y 2023, que supuestamente fueron resueltos “a sabiendas de que incumplían la ley de contratación pública“.
“Se otorgaron tres contratos menores de servicios artificiosa y arbitrariamente fraccionados que tenían siempre el mismo objeto, la inserción de publicidad y promoción de las actividades del Ayuntamiento” en el medio digital por un periodo de tres años, apunta el auto de final de la instrucción.
El juez considera que el Ayuntamiento dividió en tres adjudicaciones directas un contrato de servicios que, por ley, debió haber sacado a concurso para permitir la concurrencia de otros medios, dado que superaba la cuantía de 15.000 euros.
El instructor aprecia indicios de que Onalia Bueno firmó esas adjudicaciones sabiendo “a quién beneficiaba”, consciente de que incumplía la ley y para “favorecer” a un determinado empresario.