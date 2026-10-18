Una alcaldesa de Canarias dice que cobra “como un recepcionista de un hotel de cuatro estrellas”

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha defendido que la remuneración de los cargos públicos debería tener en cuenta los resultados de su gestión.
Durante una entrevista en el programa Helado Oscuro Podcast, la regidora aseguró que percibe 3.100 euros netos mensuales y comparó esa cantidad con el salario de un trabajador de recepción de un establecimiento hotelero.
“Estaré cobrando lo mismo que un recepcionista de un hotel de 3 o 4 estrellas”, afirmó Bueno durante la conversación, en la que también abordó las exigencias de su cargo y la dedicación que, según explicó, requiere dirigir el Ayuntamiento de Mogán.
La alcaldesa sostuvo que su responsabilidad municipal implica mantenerse disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, tanto para atender cuestiones directamente relacionadas con sus competencias como para responder a otros asuntos que terminan llegando a su despacho.