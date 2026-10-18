Muchos lo llaman guachinche, pero la ley dice otra cosa: cómo reconocer uno auténtico

En Tenerife, pocas palabras están tan vinculadas a la gastronomía popular como guachinche. No obstante, no todos los establecimientos que ofrecen comida canaria, vino del país y precios económicos pueden utilizar esta denominación. La legislación establece requisitos concretos que permiten distinguir un guachinche tradicional de un restaurante o una casa de comidas.
La diferencia principal no está en el tamaño del local, la decoración rústica o la presencia de platos como las garbanzas, la carne de fiesta o el escaldón. El elemento fundamental es el vino de cosecha propia, cuya comercialización constituye la actividad que da sentido a estos establecimientos.
Así lo establece el Decreto 83/2013, de 1 de agosto, aprobado por el Gobierno de Canarias para regular esta actividad y preservar un modelo de negocio ligado históricamente a las explotaciones vitivinícolas familiares.
La normativa delimita aspectos que van desde la procedencia del vino hasta el número de platos permitidos, el tiempo máximo de apertura y las bebidas que pueden servirse.
Qué es realmente un guachinche en Tenerife
El origen de los guachinches está relacionado con la necesidad de los pequeños viticultores de vender los excedentes de vino producido en sus propias explotaciones.
Tradicionalmente, estos agricultores habilitaban espacios de sus viviendas, bodegas o dependencias agrícolas para ofrecer su vino, acompañado de algunas elaboraciones caseras.
Con el tiempo, estos establecimientos se convirtieron también en lugares de encuentro y en una referencia de la cocina popular tinerfeña.
Sin embargo, la finalidad original no era desarrollar una actividad de restauración convencional, sino comercializar temporalmente el vino de producción propia.
Este aspecto resulta esencial para comprender la regulación actual. La comida es un complemento de la venta de vino, y no al contrario.
De hecho, el decreto autonómico identifica expresamente esta actividad con la comercialización de vino procedente de viñedos pertenecientes o explotados por el titular del establecimiento.
Los requisitos que debe cumplir un auténtico guachinche
La legislación canaria fija unas condiciones específicas para estos negocios, que no pueden funcionar con las mismas características que un restaurante convencional.
1. El vino tiene que ser de cosecha propia.
El producto debe proceder de viñedos pertenecientes o explotados por la persona responsable del establecimiento y haber sido elaborado por ella misma.
No basta, por tanto, con comprar vino a una bodega local y ofrecerlo como vino del país.
Además, la normativa exige acreditar su procedencia mediante las correspondientes declaraciones de cosecha y producción.
2. Solo pueden abrir un máximo de cuatro meses al año.
Esta es una de las diferencias más importantes respecto a los restaurantes.
El decreto establece que la actividad no puede superar los cuatro meses anuales y debe finalizar en cuanto se agote el vino de cosecha propia.
Por tanto, un establecimiento que permanezca abierto durante todo el año no encaja en las condiciones de funcionamiento previstas para los guachinches.
3. La carta está limitada a tres platos elaborados.
La normativa permite ofrecer un máximo de tres platos diferentes de elaboración culinaria, además de encurtidos, frutos secos y fruta cultivada por el titular o producida en la zona.
Los ingredientes deben proceder fundamentalmente de la propia explotación, de productores de la zona o de alimentos arraigados en la tradición culinaria local.
Esto significa que un establecimiento con una carta extensa de carnes, pescados, entrantes y postres no responde al modelo regulado de guachinche.
4. No pueden ofrecer cualquier bebida.
Otro aspecto que genera confusión es la oferta de bebidas.
El decreto es claro: solo pueden servirse vino de cosecha propia y agua.
Por tanto, la venta de cerveza, refrescos u otras bebidas no está contemplada en la actividad específica regulada para estos establecimientos.
5. Deben estar vinculados a una explotación agraria.
Los guachinches deben desarrollar su actividad en espacios vinculados a la vivienda del titular o en bodegas y otras construcciones destinadas a labores agrarias, conforme a las condiciones de la norma.
También están obligados a cumplir los requisitos sanitarios, de seguridad e higiene aplicables.
Cómo saber si un guachinche está reconocido
Más allá de la comida y el vino, existe un elemento identificativo que puede ayudar a los consumidores.
La regulación establece que estos locales deben exhibir una placa distintiva junto a la entrada principal, en un lugar visible.
Su diseño fue aprobado mediante el Decreto 147/2013, de 11 de diciembre.
El distintivo incluye la expresión “VINO DE COSECHA PROPIA”, un racimo de uvas y la letra V sobre un fondo de color vino.
Además, los titulares deben comunicar anualmente al cabildo correspondiente la apertura y el cierre del establecimiento mediante una declaración responsable.
La administración insular tiene competencias para comprobar que se cumplen las condiciones exigidas.
Por tanto, la apariencia tradicional de un establecimiento no constituye por sí sola una garantía de que funcione bajo esta modalidad.
¿Puede un restaurante llamarse guachinche?
La regulación también aborda el uso comercial de esta denominación.
La Ley 6/2019, de Calidad Agroalimentaria, introdujo cambios en la normativa de restauración que reconocen expresamente tres grupos de establecimientos: restaurantes, bares-cafeterías y guachinches.
En el caso de estos últimos, la definición remite directamente al Decreto 83/2013 y a sus condiciones de comercialización temporal de vino de cosecha propia.
La legislación también estableció que los establecimientos de restauración que utilizaran la palabra guachinche sin pertenecer a esa categoría debían cesar en su uso, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de propiedad industrial.
La distinción tiene consecuencias para la identificación comercial de estos negocios, pero no significa que un restaurante de cocina tradicional tenga una actividad irregular por el simple hecho de no ser un guachinche.
Un restaurante puede servir comida canaria, permanecer abierto durante todo el año y ofrecer una carta amplia, siempre que cumpla los requisitos legales correspondientes a su actividad.
La diferencia está en la categoría bajo la que funciona y en las condiciones exigidas para utilizar la denominación de guachinche.
Una tradición gastronómica que va más allá de la comida
La diferencia entre ambos modelos no es nueva en Tenerife.
Ya en 2017, DIARIO DE AVISOS abordó esta cuestión en el reportaje Del guachinche del pasado ya queda poco, que analizaba cómo restaurantes, casas de comidas y bodegones utilizaban esta denominación como reclamo.
La propia exposición de motivos del decreto de 2013 advertía de la existencia de establecimientos que no reunían las características tradicionales de esta actividad.
Entre las situaciones descritas figuraban la ausencia de vino de cosecha propia, la apertura desvinculada de la producción vitivinícola o una oferta gastronómica demasiado amplia.
El objetivo declarado de aquella regulación era preservar los establecimientos tradicionales y delimitar su actividad frente a la restauración convencional.
Por eso, comer bien, pagar poco o disfrutar de un ambiente familiar no convierte automáticamente a un establecimiento en un guachinche.
Según la normativa canaria, lo que define a estos locales es su relación con la producción de vino propio, su carácter temporal y una oferta gastronómica limitada.