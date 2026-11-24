El bocadillo de pollo con todo, uno de los clásicos de las cafeterías y bares de Canarias, ha encontrado una nueva versión en Madrid. El restaurante canario Gofio ha trasladado los sabores de este popular bocata a una de sus propuestas gastronómicas: una croqueta de pollo con todo.
Aida González y Safe Cruz, miembros del equipo del restaurante, han explicado en el programa Gastro SER, de la Cadena SER, el origen de esta elaboración, inspirada en las costumbres gastronómicas del Archipiélago.
“En Canarias somos muy de bocadillos y en la cafetería de cualquier pueblo, de cualquier isla, te pides ese bocata de pollo con todo, de lomo con todo, el de lo que sea con todo”, explica González.
La combinación de ingredientes que caracteriza a estos bocadillos ha servido de inspiración al restaurante para trasladar a la alta cocina una preparación habitual en los establecimientos de las Islas.
“Normalmente implica salsitas que te chorrean, huevo frito; ya si te lo pides especial incluye bacon… Es muy cultural nuestro”, añade.
El bar canario que recuerda a Aida González
Durante su intervención, González también ha querido mencionar uno de sus establecimientos favoritos de Canarias: el bar Cuatro Caminos, en El Tablero, al que se refiere cariñosamente como el bar de Michel.
“A mí me recuerda mucho a uno de mis bares favoritos de Canarias, el bar de Michel, el Cuatro Caminos, en El Tablero, que madre mía…”, reconoce.
Safe Cruz, por su parte, resume con humor la esencia de este popular bocadillo: “Al final es pollo más un montón de cosas”.
Del bocadillo de pollo con todo al mojo hervido con caviar
La croqueta no es la única propuesta de Gofio que juega con los sabores tradicionales de la gastronomía canaria. Durante la entrevista, ambos también han abordado una de las combinaciones del restaurante: el mojo hervido con caviar.
Se trata de dos ingredientes asociados a contextos gastronómicos muy diferentes, pero que conviven en uno de los platos del establecimiento madrileño, un tartar de gambas.
“La verdad que ese tipo de ingredientes, caviar, trufa, foie incluso, siempre los hemos utilizado un poco como sátira de este mundo de la alta cocina”, explica Cruz.
El cocinero reconoce que recurre a estos productos como contrapunto en algunas de sus elaboraciones, más allá del prestigio que tradicionalmente se les atribuye en la restauración.
“Probablemente para comer caviar lo mejor sea coger una cuchara y comértelo solo”, apunta.
En el caso del tartar de gambas, el caviar acompaña a un mojo hervido que Cruz describe como una preparación cercana a un adobo para pescado, con ajo, pimiento y chile.
“Y no esperas encontrarte el caviar, pero funciona bien”, concluye.