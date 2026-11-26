El humorista tinerfeño Ignatius Farray ha hecho público su voto a Unión del Pueblo Canario (UPC) a través de un vídeo en redes sociales.
“Votando por correo en Madrid a la Unión del Pueblo Canario, con todo el orgullo y toda la dignidad”, afirma Farray en el vídeo, en el que se presenta como “el mencey en exilio”.
El cómico, nacido en Granadilla de Abona, vincula su decisión con la defensa de los intereses de Canarias y con la exigencia de una relación distinta con el Estado.
Unidad del Pueblo Canario es una candidatura de confluencia conformada por Nueva Canarias, Sumar, Podemos e Izquierda Unida.
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