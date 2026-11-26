Kilian Sánchez aspira a revalidar este domingo la única acta de la Cámara Alta para la isla de La Palma. Además de senador, Kilian Sánchez estuvo al frente del Área de Salud de La Palma en el Gobierno del ‘Pacto de las Flores’. Al mando de la sanidad palmera, llevó a la isla a ser un referente europeo en la gestión de la pandemia de la Covid-19, gracias al trabajo en equipo desarrollado durante esta crisis, como le gusta reconocer. Crisis a la que le siguió la catástrofe natural de la erupción volcánica del Tajogaite, en la que la sanidad palmera tuvo que hacer frente a un desarrollo extraordinario de sus servicios durante la emergencia en favor de las personas afectadas en diversos terrenos, como el de la salud mental. En el Senado, ha destacado, junto con su labor en defensa de los intereses de La Palma, su trabajo en sanidad, área en la que fue portavoz del Grupo Socialista. Además ocupa la secretaría de Sanidad en la dirección federal del PSOE.
– ¿Qué se juega La Palma en las elecciones del 29-N?
“La Palma, como el conjunto del país, se juega mucho este domingo. Tanto que nos encontramos en un punto de inflexión de nuestra historia reciente, en un cruce de caminos, donde la ciudadanía puede elegir entre una senda de libertad, justicia social, igualdad y progreso o, por el contrario, optar por otra vía que lleva a retroceder en derechos, desmantelar el estado de bienestar y generar desigualdad. La Palma, cuya mejor tradición está vinculada a la cultura ilustrada, con un pensamiento crítico y una clara vocación por la búsqueda del bien común, estoy convencido de que dará la espalda a quienes vienen a desmantelar la cultura democrática en nuestro país, los servicios públicos y alimentar el miedo. Cada día que pasa, en el encuentro con nuestra gente durante la campaña, más convencido estoy de que La Palma apostará por el progresismo”.
– Pero sus rivales políticos critican que el Gobierno de Pedro Sánchez ha olvidado a la isla, entre otras cosas, con la financiación de la reconstrucción
“Los palmeros y palmeras ya están cansados de quienes utilizan la queja constante contra Gobierno de España para tapar su gestión vergonzosa. El proceso de reconstrucción evidencia que quien ha sido el pilar de la misma es el Gobierno de España. Estamos hablando de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha posicionado en la isla alrededor de 1.600 millones de euros para la recuperación del Valle de Aridane, haciéndose cargo de la financiación del 75% de este proceso. Hemos cometido errores y no siempre llegamos en los tiempos que desearíamos, pero lecciones cero de quienes cogobiernan Canarias y el Cabildo de La Palma, de los que prometieron entregar 700 viviendas esta legislatura y han entregado cero. Gobiernos que han puesto el freno de mano a la reconstrucción agrícola del Valle de Aridane, a pesar de contar con financiación y el consenso del sector. Nosotros, a diferencia de CC y PP, cumplimos con La Palma. El Gobierno de Pedro Sánchez ha estado mucho más cerca de La Palma que el de Clavijo, con un ministro como Ángel Víctor Torres que ha sido el principal aliado de la reconstrucción”.
– Habla de que la reconstrucción agrícola está paralizada. ¿A qué se debe esta situación?
“En realidad no soy yo solo quien lo digo, sino el propio sector agrícola en La Palma. Una isla para la que la agricultura tiene un carácter estratégico en su economía, no se puede permitir el lujo de que el Gobierno de Canarias le dé la espalda a los pequeños y medianos agricultores del plátano afectados por el volcán. Coalición Canaria ha dejado todo el peso de la recuperación agrícola sobre los hombros de los agricultores, en una política de sálvese quien pueda, donde ni siquiera cumple con los acuerdos pactados con el sector, como ocurre con los 100 millones de euros habilitados para esta finalidad, que no se están dedicando a este objetivo”.
¿La sociedad palmera percibirá la bonificación del 60% del IRPF el próximo año 2027?
“El Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con la reconstrucción de La Palma y lo seguirá haciendo. Y la realidad es que el único partido que garantiza que el 60% del IRPF llegue a La Palma en 2027 es el PSOE. Se trata de una medida importante, que ha supuesto que alrededor de 513 millones de euros lleguen a la economía de las familias que residen en La Palma. Tenemos la garantía de que un Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez lo va a cumplir. De lo que también estoy convencido y lo sabe el conjunto de la sociedad palmera es que el consorcio de PP y Vox, si llega alguna vez a gobernar este país, que lo dudo mucho, se va a llevar por delante no solo el 60% de bonificación del IRPF, sino el conjunto de medidas que benefician a la reconstrucción de la Isla”.
– ¿Qué le lleva a esta conclusión?
“Los hechos y los diarios de sesiones de las Cortes Generales. Vox, que pilota la UTE de la derecha y la extrema derecha española, ha votado en contra en el Congreso de los Diputados de todas y cada una de las medidas aprobadas por el Gobierno de España en favor de la recuperación de la isla de La Palma. Sin ir más lejos, el último decreto que daba el visto bueno a la aplicación del 60% del IRPF, lo rechazó. El PP tampoco ha estado siempre en la ecuación a favor de las medidas para la Isla. ¿Qué podemos esperar entonces los palmeros y palmeras de esta alianza? Que desmantelen no solo esta medida, sino el conjunto de iniciativas que están en marcha para proteger a los afectados del volcán. En este asunto, como en el conjunto de la acción pública, tenemos que ser responsables y generar certidumbres a la sociedad palmera, en lugar de emitir promesas que jamás se cumplen y solo sirven para tratar de sacar rédito político. Queda todavía camino hasta completar el proceso de reconstrucción, pero en este tiempo se ha logrado que La Palma, entre otras cosas, que se eleve el PIB de la Isla, crezca el empleo y se aumente la población, a pesar de la mayor destrucción del tejido socioeconómico sufrido en nuestra historia reciente como consecuencia de la erupción volcánica”.
¿Qué opinión le merece que Vox no se presente en La Palma?
“Lo que me preocupa realmente de esta pinza es lo que pueden llegar a hacer si tocan poder. En La Palma existen alrededor de 15.000 pensionistas, que miran con auténtica incertidumbre este domingo, ya que tienen claro que PP y Vox aspiran a desmantelar el sistema público de pensiones.
Pero también me preocupa la sanidad pública, que con CC en el Gobierno de Canarias, la ha llevado a su peor momento en La Palma. O la educación, con una isla que aspira a tener su campus universitario y la prioridad es la formación privada. O la cultura, tan importante para La Palma, que está viendo como se impone la censura en aquellos territorios gobernados por el consorcio de PP y Vox. Por eso este domingo tenemos que movilizarnos como nunca. En cada municipio que visitamos en esta campaña, en cada conversación que entablamos, sentimos ese espíritu de rebeldía y de remontada que estoy convencido de que se plasmará en las urnas”.