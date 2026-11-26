La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una alerta alimentaria por la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios productos elaborados con frutos secos, comercializados bajo las marcas Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour y Medina.
El organismo recomienda a los consumidores que tengan alguno de los productos afectados en sus domicilios que se abstengan de consumirlos. Según la información disponible, los artículos se han distribuido inicialmente en la mayor parte del territorio nacional.
La incidencia fue detectada por la propia empresa a través de sus mecanismos de autocontrol y comunicada a las autoridades sanitarias, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria.
La notificación llegó a la Aesan a través de las autoridades sanitarias de Cataluña, mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Frutos secos afectados por la alerta
La advertencia afecta a diferentes lotes de 15 productos comercializados bajo siete marcas. Estos son los artículos, formatos, números de lote y fechas de consumo preferente incluidos en la alerta.
Auchan
Mix Sprint & Go (bolsa de 40 gramos):
- Lote 1127091: 12/12/2026.
- Lote 1128091: 15/03/2027.
El Corte Inglés
Mix para ensalada con bayas de goji (tarrina de 250 gramos):
- Lote 112747: 22/01/2027.
Pipas de girasol peladas fritas (bolsa de 125 gramos):
- Lote 1127555: 03/02/2027.
- Lote 1128181: 17/03/2027.
- Lote 1128258: 28/03/2027.
Cóctel fiesta (tarrina de 400 gramos):
- Lote 1128079: 16/03/2027.
Pipas de girasol peladas (tarrina de 250 gramos):
- Lote 1128238: 28/03/2027.
Lidl
Pipa de girasol frita (bolsa de 200 gramos):
- Lote 1127796: 10/03/2027.
- Lote 1128182: 17/03/2027.
- Lote 1127704: 20/02/2027.
Borges
Natura Mix Antiox (bolsa de 35 gramos):
- Lote 1127306: 14/04/2027.
- Lote 1127948: 10/06/2027.
- Lote 1127774: 19/05/2027.
Select frutos secos, Mix Ensaladas (bolsa de un kilo):
- Lote 1127445: 23/07/2027.
Alipende
Frutos secos, pipa pelada cruda (bolsa de 200 gramos):
- Lote 1127465: 16/01/2027.
Cóctel Bolero (bolsa de 225 gramos):
- Lote 1127790: 28/01/2027.
Pipas peladas fritas (bolsa de 200 gramos):
- Lote 1127868: 09/02/2027.
Mix picoteo (bolsa de 250 gramos):
- Lote 1128041: 09/02/2027.
Carrefour
Pipas de girasol natural peladas (bolsa de 200 gramos):
- Lote 2100700: 18/02/2027.
- Lote 2100768: 01/03/2027.
- Lote 2100901: 05/04/2027.
La alerta también incluye otro producto de Carrefour comercializado en bolsas de 140 gramos, correspondiente a los siguientes lotes:
- Lote 1127427: 17/07/2027.
- Lote 1127901: 03/09/2027.
Medina
Mixtus Party (bolsa de 200 gramos):
- Lote 1127780: 21/02/2027.
Todos los productos incluidos en la alerta se comercializan a temperatura ambiente.
¿Qué hacer si has comprado alguno?
La Aesan ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que comprueben la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
El organismo recomienda revisar los números de lote y las fechas de consumo preferente de los artículos que los consumidores tengan en sus domicilios y abstenerse de consumir aquellos incluidos en la alerta.
La advertencia se refiere a los lotes identificados y no a la totalidad de los frutos secos comercializados por estas marcas.