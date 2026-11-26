FACUA-Consumidores en Acción ha alertado del riesgo de incendio o explosión de dos productos comercializados por Decathlon. Se trata de un motor eléctrico para kayak y paddle surf y una batería de la marca Itiwit, que han estado a la venta durante cuatro años.
La cadena de artículos deportivos ha pedido a los clientes que tengan alguno de estos productos que dejen de utilizarlos inmediatamente y acudan a cualquiera de sus establecimientos para solicitar el reembolso.
Según explica Decathlon en una nota informativa, la entrada de agua en el interior de la batería puede provocar un sobrecalentamiento grave, con el consiguiente riesgo de incendio espontáneo o incluso de explosión.
Estos son los productos afectados por la alerta de Decathlon
Los artículos incluidos en la advertencia difundida por FACUA son los siguientes:
- Motor eléctrico para kayak y paddle surf AE500, modelo 8771733.
- Batería Itiwit IPA500, modelo 8853862.
Ambos productos se comercializaron entre el 1 de octubre de 2022 y el 12 de octubre de 2026.
Qué deben hacer los clientes que tengan estos productos
Decathlon recomienda a los consumidores que suspendan el uso de los artículos afectados y los devuelvan a su tienda más cercana, donde podrán solicitar la devolución del importe.
La compañía también advierte de la necesidad de contactar con su servicio de atención al cliente si se detectan anomalías en el producto, como un calentamiento excesivo o la hinchazón de la batería.
Los afectados pueden solicitar más información a través del teléfono de atención al cliente de Decathlon, 91 623 31 22, disponible de lunes a sábado, entre las 10.00 y las 20.00 horas.