Decathlon busca a 65 personas para trabajar en Canarias

Decathlon, la marca mundial multideporte, ha anunciado la apertura de un proceso de selección para incorporar a 65 nuevos perfiles en el archipiélago canario.
Con esta campaña de contratación, la compañía busca reforzar sus equipos en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, ofreciendo oportunidades laborales a personas apasionadas por el deporte que quieran desarrollarse en un entorno profesional dinámico.
Vacantes por islas
La mayor parte de la contratación se concentrará en Tenerife, donde se incorporarán 33 vendedores y vendedoras. Le sigue Gran Canaria, con 20 vacantes del mismo perfil, y Lanzarote, donde se buscan 7 nuevos colaboradores.
Además de los perfiles de venta, el proceso de selección incluye la contratación de cinco responsables de equipo que se distribuirán en las tiendas de Telde, Tamaraceite, Lanzarote, Adeje y La Laguna.
Apuesta por el talento local y el deporte
Según ha explicado Aritz Serna, líder del área de Canarias en Decathlon España, estas incorporaciones reflejan la apuesta de la marca por las Islas: “Queremos equipos que conecten con la comunidad local y que contribuyan a hacer accesible el deporte al mayor número de personas en el archipiélago”.
Los nuevos colaboradores asumirán responsabilidades desde el primer día, participando activamente en la experiencia del cliente bajo un modelo de gestión basado en el aprendizaje práctico.
La compañía busca perfiles que no solo tengan habilidades profesionales, sino que compartan la pasión por el deporte para conectar mejor con los usuarios de las Islas.
Cómo inscribirse en la oferta
Las personas interesadas en optar a alguno de estos 65 puestos pueden consultar el detalle de las vacantes y enviar su currículum directamente a través del portal de empleo oficial de Decathlon.