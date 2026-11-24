El aeropuerto de Tenerife Sur es el peor valorado en restauración entre los 50 mayores aeropuertos de Europa, según un informe publicado este martes, 24 de noviembre, por AirHelp, empresa especializada en servicios para pasajeros aéreos. La terminal tinerfeña obtiene una puntuación de 6,3 sobre 10, un punto por debajo de la media mundial.
El estudio analiza la experiencia de los viajeros en cuatro ámbitos: los tiempos de espera, la oferta gastronómica, las opciones de entretenimiento y las zonas de descanso.
Tenerife Sur, Málaga e Ibiza son los tres aeropuertos españoles que reciben puntuaciones inferiores a la media mundial en todas las categorías evaluadas.
Para elaborar el informe, AirHelp ha recopilado 4.090 respuestas de pasajeros de los 50 mayores aeropuertos europeos, de las que 624 corresponden a ocho terminales españolas. Los resultados se han comparado con las valoraciones de 279 aeropuertos de todo el mundo, obtenidas a partir de 14.300 respuestas.
Tenerife Sur, a la cola de Europa en restauración
La oferta de restauración constituye uno de los principales puntos débiles del aeropuerto tinerfeño, que registra la puntuación más baja de los 50 grandes aeropuertos europeos incluidos en el estudio.
La terminal canaria obtiene un 6,3 sobre 10, frente al 7,3 de media mundial en esta categoría.
Tampoco salen bien parados otros aeropuertos españoles. Málaga obtiene la segunda peor valoración europea en entretenimiento, con un 5,6, solo por detrás de Bucarest (5,5).
Por su parte, Ibiza recibe la segunda puntuación más baja en disponibilidad de asientos y zonas de descanso, con un 6,5, frente al 7,4 de media mundial.
El entretenimiento es precisamente el servicio peor valorado en 45 de los 50 aeropuertos europeos analizados.
Colas de casi dos horas en los aeropuertos españoles
Los tiempos de espera en los aeropuertos constituyen otro de los aspectos peor valorados por los pasajeros españoles. Siete de los ocho aeropuertos nacionales incluidos en el informe se sitúan por debajo de la media mundial.
Un segundo estudio de AirHelp, realizado en septiembre de 2026, revela que las colas en los controles de seguridad pueden prolongarse considerablemente durante los momentos de máxima congestión.
Los mayores tiempos de espera registrados entre los aeropuertos españoles mencionados en el informe son:
- Barcelona-El Prat: una hora y 47 minutos.
- Madrid-Barajas: una hora y 28 minutos.
- Palma de Mallorca: una hora y 28 minutos.
Según la compañía, los servicios de acceso rápido a los controles de seguridad pueden reducir estas esperas hasta en una hora y 32 minutos en Barcelona y una hora y 13 minutos en Madrid y Palma de Mallorca.
Los servicios adicionales para los pasajeros
Coincidiendo con la publicación de estos datos, AirHelp ha presentado TravelPass, un servicio de suscripción que incluye acceso rápido a los controles de seguridad, entrada a salas VIP y diferentes coberturas y seguros de viaje.
La compañía también ofrece a través de su aplicación el seguimiento gratuito de vuelos y servicios relacionados con la reclamación de indemnizaciones por incidencias aéreas.