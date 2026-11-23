La compañía aérea Binter ha programado un refuerzo de los vuelos programados con El Hierro para atender a las necesidades de conectividad de la isla, que han crecido por la situación coyuntural que vive la isla.
Por este motivo, la aerolínea canaria ha realizado un esfuerzo para aumentar los vuelos y las plazas disponibles, ajustando su programación habitual para las próximas semanas con una frecuencia adicional con Gran Canaria los lunes y domingos al mediodía y nuevas frecuencias los próximos dos viernes, 27 de noviembre y 11 de diciembre, a las 08:40 horas.
Con Tenerife, se han programado refuerzos los martes, miércoles y sábados de esta semana y la siguiente, así como el miércoles y sábado de la semana del puente de diciembre.
Desde la compañía recuerdan su compromiso con la conectividad de todas las islas de Canarias y su especial sensibilidad ante la situación que está viviendo El Hierro, por lo que se mantendrán atentos a su evolución para estudiar si son necesarios nuevos refuerzos.