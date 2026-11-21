La aerolínea Binter ha lanzado una nueva promoción para viajar desde Zaragoza a Canarias por 86 euros el trayecto, siempre que se adquiera un billete de ida y vuelta. La oferta, incluida en su campaña Flight Friday, permitirá volar a las Islas entre el 15 de enero y el 31 de marzo de 2027, con reservas disponibles hasta el próximo 30 de noviembre.
La promoción incluye la posibilidad de llegar a cualquiera de las Islas con aeropuerto, mediante conexiones en Gran Canaria o Tenerife, sin tener que adquirir por separado los vuelos interinsulares incluidos en el itinerario contratado.
Con esta iniciativa, la compañía busca facilitar los desplazamientos entre la capital aragonesa y el Archipiélago durante los primeros meses del próximo año.
Cómo conseguir los vuelos de Binter desde 86 euros
Los billetes promocionales estarán disponibles hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, mientras que los viajes deberán realizarse entre el 15 de enero y el 31 de marzo de 2027.
El precio anunciado parte de 86 euros por trayecto, con la condición de comprar ida y vuelta. Por tanto, la tarifa de salida no corresponde al precio total del viaje completo.
Los pasajeros pueden realizar sus reservas a través de la página web de Binter, su aplicación móvil, las agencias de viajes o el servicio telefónico de la compañía, disponible en los números 922 y 928 32 77 00.
Los precios concretos dependerán de las fechas seleccionadas, la disponibilidad de plazas y las condiciones de la promoción.
Conexiones gratuitas para llegar a otras islas de Canarias
Una de las principales características de la oferta es la posibilidad de viajar desde Zaragoza hasta otros aeropuertos de Canarias, utilizando los enlaces que Binter opera desde Gran Canaria y Tenerife.
La aerolínea dispone de una red de aproximadamente 240 vuelos diarios entre las Islas, que permite conectar los trayectos nacionales con destinos como La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura.
Estas conexiones interinsulares están incluidas sin coste adicional cuando forman parte del billete contratado, evitando que los viajeros tengan que comprar un segundo pasaje independiente para completar su desplazamiento.
De esta manera, la promoción no se limita a los vuelos que aterrizan directamente en Gran Canaria o Tenerife, sino que también permite alcanzar otros destinos del Archipiélago.
Qué servicios incluyen los vuelos de Binter
Los pasajeros que aprovechen la promoción podrán disfrutar de los servicios habituales de la aerolínea, entre ellos un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano a bordo, prestaciones incluidas en todas sus tarifas.
La compañía utiliza en esta ruta aviones Embraer E195-E2, que cuentan con una configuración de cabina sin asiento central y mayor espacio entre las filas.
Según destaca Binter, estas aeronaves también ofrecen mejoras en eficiencia y reducción del ruido respecto a otros modelos de su categoría.
Para quienes deseen visitar varias Islas durante su estancia, la compañía dispone de otros productos complementarios.
Uno de ellos es Discover, una modalidad de escala conocida como stopover que permite conocer dos islas en un mismo viaje mediante un coste adicional reducido.
También ofrece AirPass Explorer, un producto que permite contratar varios desplazamientos interinsulares asociados a un billete nacional o internacional de ida y vuelta.
La promoción Flight Friday estará disponible hasta el 30 de noviembre, aunque las tarifas anunciadas están sujetas a disponibilidad y deberán consultarse en los canales oficiales de venta de Binter.