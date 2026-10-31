Binter sorprende a sus pasajeros con un detalle especial a bordo por la celebración de los Finaos

Binter se ha sumado a la celebración de los Finaos, una de las tradiciones más arraigadas de Canarias, con una iniciativa a bordo destinada a dar a conocer y poner en valor esta costumbre, que invita a recordar a los seres queridos y mantener vivo el legado cultural del Archipiélago.
Con motivo de esta celebración, la aerolínea ha emitido hoy un mensaje especial en sus vuelos para acercar a los pasajeros el significado de los Finaos. Además, se ha utilizado un mantel diseñado especialmente para la ocasión durante el servicio de comida en los vuelos exteriores en los que se da servicio de aperitivo gourmet. Esta iniciativa busca contribuir a la difusión de las tradiciones canarias y favorecer su transmisión entre generaciones.
La acción coincide con el puente de Todos los Santos, para el que Binter ha reforzado su programación interinsular con más de 4.000 plazas adicionales en las jornadas de mayor demanda. En concreto, el sábado 31 de octubre la compañía operará 232 vuelos entre las islas, con una oferta de 17.500 plazas, un 7 % más que en un sábado habitual.
En el conjunto del puente, entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, Binter ofrecerá 942 vuelos y 69.562 plazas en Canarias, adaptando su operativa para facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes y reforzar la conectividad del Archipiélago durante estas fechas.