Es oficial: Canarias declara la prealerta por riesgo de inundaciones en todas las Islas

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por riesgo de inundaciones en todas las Islas a partir de las 21:00 horas de este sábado, 7 de noviembre, ante el paso de la borrasca de alto impacto Bruna. Las autoridades advierten de posibles inundaciones en zonas urbanas, crecidas repentinas de barrancos y problemas en determinadas áreas costeras por el fuerte oleaje.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta medida ante la previsión de lluvias fuertes, muy fuertes y persistentes, que podrían afectar a cualquier punto del Archipiélago durante el episodio de inestabilidad.
La declaración se basa en las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias (PEINCA).
Riesgo de inundaciones en calles y crecidas repentinas de barrancos
El principal peligro señalado por Emergencias está relacionado con la intensidad de las precipitaciones previstas para este fin de semana.
La borrasca Bruna podría dejar chubascos intensos y persistentes, capaces de provocar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo. Esta situación aumenta el riesgo de inundaciones puntuales en calles, carreteras y zonas urbanas donde el agua encuentre dificultades para evacuar.
Otro de los puntos de especial atención son los barrancos y pequeños cauces, que podrían experimentar crecidas súbitas como consecuencia de las precipitaciones.
Estas situaciones pueden producirse incluso en lugares donde no esté lloviendo en ese momento, debido al agua acumulada en zonas más altas.
La prealerta afecta a toda Canarias, aunque no significa que se vayan a producir inundaciones en todos los municipios. Se trata de una medida preventiva ante la posibilidad de que las lluvias provoquen incidencias.
La Palma y las costas del norte y oeste, bajo vigilancia por el oleaje
El Gobierno de Canarias también advierte de que el mal estado de la mar puede incrementar el riesgo de inundaciones costeras durante los próximos días.
Las zonas especialmente expuestas serán La Palma y los litorales abiertos al norte y oeste del resto de las Islas, donde el fuerte oleaje podría alcanzar paseos marítimos, zonas de baño y carreteras próximas a la costa.
Este peligro coincidirá con un periodo de mareas de coeficiente alto, que oscilará entre 71 y 84 desde el domingo hasta el martes. El miércoles descenderá a un coeficiente medio de 64.
Emergencias señala que los momentos de mayor riesgo por saltos de oleaje se concentrarán entre dos y tres horas antes y después de las pleamares, cuando el nivel del mar alcance sus valores más elevados.
Horarios de las pleamares durante la borrasca Bruna
Según la información difundida por la Dirección General de Emergencias, estos son los intervalos previstos, que pueden variar ligeramente según la ubicación:
|Día
|Pleamar de madrugada
|Pleamar de mediodía o tarde
|Domingo 8 de noviembre
|00:00-00:25
|12:15-12:40
|Lunes 9 de noviembre
|00:30-01:00
|12:50-13:15
|Martes 10 de noviembre
|01:05-01:30
|13:25-13:50
|Miércoles 11 de noviembre
|01:40-02:05
|14:00-14:25
Estos horarios resultan especialmente relevantes para quienes residan o deban desplazarse por zonas costeras expuestas al oleaje.
Canarias activa otras alertas ante la borrasca Bruna
La prealerta por inundaciones se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno autonómico ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
La Dirección General de Emergencias ha declarado la alerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria desde las 21:00 horas del sábado, mientras que Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa estarán en prealerta por este fenómeno.
En La Palma, las previsiones contemplan precipitaciones que podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar los 100 litros en 12 horas.
También se ha declarado la prealerta por tormentas en todas las Islas y una alerta por fenómenos costeros en los litorales del norte y oeste del Archipiélago desde las 18:00 horas del sábado.
Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar cruzar barrancos con agua, no circular por vías inundadas y mantenerse alejados de las zonas costeras expuestas al oleaje.
El Gobierno de Canarias recuerda que las previsiones pueden actualizarse en función de la evolución de Bruna y pide a la población que siga las indicaciones oficiales y contacte con el 1-1-2 ante cualquier emergencia.