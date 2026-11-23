Canarias comienza la semana este lunes, 23 de noviembre, con temperaturas de hasta 27 grados, cielos poco nubosos y viento del nordeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La jornada estará marcada por la estabilidad, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y este de varias islas y viento más intenso durante la tarde.
Los termómetros apenas registrarán cambios respecto a jornadas anteriores, con una máxima de 27 grados en Tenerife y una mínima de 16 grados en El Hierro. En algunas zonas del interior de la provincia de Las Palmas podrían producirse ligeros ascensos de las temperaturas máximas.
La previsión apunta a un predominio de los cielos despejados o poco nubosos, acompañados de nubes altas. Sin embargo, en las vertientes orientadas al norte y nordeste aparecerán nubes bajas, principalmente durante las primeras y últimas horas del día.
La Aemet prevé viento más intenso por la tarde
El viento soplará flojo a moderado del nordeste en buena parte del Archipiélago, aunque podrá ganar intensidad durante la tarde en los litorales del sureste y los extremos noroeste de las islas montañosas.
En las costas occidentales predominarán las brisas, mientras que en las zonas altas se espera viento generalmente flojo, con cambios de dirección a lo largo de la jornada.
En cuanto al estado del mar, la Aemet prevé viento del este o nordeste de fuerza cuatro o cinco, que disminuirá a tres o cuatro. Habrá marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste con olas de entre uno y dos metros.
El tiempo en Canarias, isla por isla
Tenerife
Predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el norte y nordeste se esperan nubes bajas, especialmente durante la noche y por debajo de los 700-900 metros.
Las temperaturas permanecerán estables y el viento será flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte por la tarde en el litoral sureste y el extremo noroeste.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan 20 grados de mínima y 25 de máxima.
La Palma
Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Durante la primera mitad del día aparecerán nubes bajas en el este, principalmente por debajo de los 800-1.000 metros.
El viento soplará flojo a moderado del este, con brisas en las costas occidentales. En las zonas altas cambiará de componente oeste a norte y aumentará su intensidad.
En Santa Cruz de La Palma se prevén 20 grados de mínima y 24 de máxima.
La Gomera
La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el norte por debajo de los 700-800 metros.
El viento del nordeste será flojo a moderado, con intervalos de fuerte durante la tarde en el sureste y extremo noroeste.
En San Sebastián de La Gomera, las temperaturas oscilarán entre 19 y 24 grados.
El Hierro
Se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y presencia de nubes bajas en el nordeste, por debajo de los 600-800 metros.
El viento soplará del nordeste al este, con intervalos de fuerte en puntos del litoral durante la tarde.
En Valverde se registrarán 16 grados de mínima y 22 de máxima.
Gran Canaria
Predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, salvo en el nordeste, donde habrá nubes bajas a primeras y últimas horas, por debajo de los 700-900 metros.
El viento será flojo a moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el litoral sureste y extremo noroeste durante la tarde.
En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión insular consultada sitúa las temperaturas entre 20 y 24 grados.
Fuerteventura
Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aunque se esperan nubes bajas en las vertientes norte y este, especialmente durante las horas nocturnas.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones y el viento soplará flojo a moderado del nordeste.
En Puerto del Rosario se esperan 20 grados de mínima y 25 de máxima.
Lanzarote
La Isla disfrutará de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En el norte y este se prevén nubes bajas, especialmente durante las horas nocturnas.
Las temperaturas permanecerán estables y el viento será flojo a moderado del nordeste.
En Arrecife, los termómetros oscilarán entre 19 y 26 grados.