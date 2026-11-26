España podría encadenar su cuarto invierno consecutivo sin olas de frío. Así lo apunta Andrea Danta, meteoróloga de Meteored, tras analizar las últimas previsiones del modelo europeo para el invierno 2026-2027, que anticipan temperaturas superiores a las habituales en buena parte del país.
El invierno meteorológico comenzará el próximo martes, 1 de diciembre, y se prolongará hasta el 28 de febrero. Coincidirá, además, con la fase de máxima intensidad del fenómeno de El Niño, aunque sus efectos sobre España todavía presentan incertidumbre.
Un invierno más cálido de lo habitual
Las previsiones estacionales apuntan a temperaturas superiores a la media en la España peninsular y Baleares durante los tres meses del invierno.
Diciembre podría registrar temperaturas medias entre uno y dos grados por encima de lo habitual. La diferencia se reduciría ligeramente en enero, mientras que febrero volvería a presentar anomalías térmicas más acusadas, de hasta tres grados en determinadas zonas.
En cuanto a las precipitaciones, los modelos dibujan un escenario favorable para las lluvias en la vertiente atlántica, especialmente durante diciembre y febrero.
El aumento de las temperaturas también podría afectar a las estaciones de esquí, puesto que las precipitaciones podrían producirse en forma de lluvia a altitudes donde habitualmente nieva.
¿Habrá olas de frío este invierno?
Aunque las previsiones apuntan hacia un invierno más cálido, Andrea Danta advierte en Meteored de que los pronósticos estacionales no permiten determinar con meses de antelación si se producirán episodios concretos de frío extremo.
Por tanto, siguen siendo posibles las entradas de aire polar, las heladas y las nevadas a cotas bajas.
Si finalmente se cumple la tendencia térmica prevista por el modelo europeo y no se registra ninguna ola de frío, España encadenaría cuatro inviernos consecutivos sin estos episodios, según el análisis de la meteoróloga.
Qué considera la Aemet una ola de frío
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establece tres criterios para determinar si un episodio de bajas temperaturas constituye una ola de frío: intensidad, duración y extensión geográfica.
Para recibir esta consideración, las temperaturas mínimas deben situarse por debajo de determinados umbrales climatológicos durante, al menos, tres días consecutivos y afectar a un mínimo del 10% de las estaciones meteorológicas analizadas.
De hecho, el pasado invierno 2025-2026 tuvo un carácter muy cálido y muy húmedo en España. Aunque se produjeron varios episodios de bajas temperaturas, ninguno de ellos reunió las condiciones necesarias para ser considerado una ola de frío, según el balance de la Aemet.