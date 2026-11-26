Los usuarios de las guaguas de Tenerife deberán tener en cuenta diferentes modificaciones en el transporte público durante este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Los refuerzos previstos con motivo de la Noche en Blanco de La Laguna coinciden con varios avisos por obras que afectan a recorridos y paradas en Santa Cruz de Tenerife.
Entre las principales novedades figuran la ampliación de los servicios nocturnos entre ambas ciudades y los cambios de ubicación de algunas paradas en el Intercambiador de la capital tinerfeña, donde se están ejecutando trabajos de rehabilitación del pavimento.
Refuerzo de las guaguas por la Noche en Blanco de La Laguna
Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) reforzará varias líneas con motivo de la celebración de la Noche en Blanco de La Laguna, que tendrá lugar este sábado, 28 de noviembre.
El dispositivo contempla servicios adicionales durante la tarde del sábado y la madrugada del domingo para facilitar los desplazamientos entre distintos puntos de la Isla.
Las líneas y las franjas horarias de refuerzo previstas son las siguientes:
- Línea 014: de 16.45 a 05.45 horas.
- Línea 015: de 16.45 a 05.45 horas.
- Línea 102: de 15.45 a 23.45 horas.
- Línea 103: de 15.45 a 23.45 horas.
- Línea 104: de 00.05 a 03.45 horas.
- Línea 108: de 22.45 a 01.45 horas.
Además, se habilitará un servicio gratuito de guaguas lanzadera entre el centro comercial Alcampo y el Intercambiador de La Laguna, que funcionará desde las 15.20 horas del sábado hasta las 03.15 horas del domingo.
Cambios en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife
Los trabajos de rehabilitación del pavimento del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, iniciados el pasado lunes, 23 de noviembre, también han obligado a modificar la ubicación habitual de algunas paradas.
Entre las líneas afectadas figuran la 014 y la 020. Los usuarios deberán prestar atención a la señalización provisional instalada en el recinto mientras se prolonguen los trabajos.
Desvíos y cambios de paradas por obras en Santa Cruz
A estas modificaciones se suman otros avisos de servicio publicados por TITSA en las últimas semanas, relacionados con diferentes actuaciones en las vías de la capital tinerfeña.
Entre las incidencias comunicadas por la compañía se encuentran las siguientes:
- Línea 937: afecciones por obras en la avenida Pico Teide, entre las 19.00 y las 06.00 horas.
- Líneas 903 y 923: modificaciones por trabajos en la carretera de Hoya Fría, entre las 20.00 y las 06.00 horas.
- Líneas 055, 056 y 939: desvíos por obras en la avenida de Las Hespérides, en Barranco Grande.
- Línea 910: parada de Náutica-Capitanía Marítima (9337) fuera de servicio.
En el caso de las obras nocturnas, los avisos publicados no concretan si los trabajos se desarrollarán también durante las noches del sábado y el domingo.
Los viajeros pueden consultar los horarios, recorridos y posibles modificaciones de última hora en la página web oficial de TITSA, especialmente antes de desplazarse a La Laguna con motivo de la Noche en Blanco.