Consumo y tráfico de drogas, machetes, prostitución, montañas de basura, ratas y el peligro de derrumbe conforman una auténtica bomba de relojería a punto de estallar en un inmueble ubicado en el barrio de Uruguay de la capital, concretamente en la calle Obispo Pérez Cáceres, número 13. Una casa de los horrores, convertida desde hace seis años en un polvorín de conflictividad, y a tan solo 80 metros de un colegio, donde los okupas campan a sus anchas mientras los vecinos siguen reclamando una actuación urgente por parte del propietario de la vivienda abandonada o del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Los residentes alegan estar desesperados por la “inseguridad, insalubridad y deterioro estructural” que padecen desde 2020 en torno a esta infraestructura en ruinas, hoy convertida en fumadero de crack, prostitución, botellones y peleas a altas horas de la noche protagonizadas por cinco okupas, de origen magrebí, que han habitado ilegalmente.
Los vecinos detallan a DIARIO DE AVISOS que los problemas entorno a esta vivienda los mantienen en vilo, con miedo y en tensión constante, tanto de día como de noche. Recuerdan que el origen del conflicto surgió a raíz de la pandemia. “En aquel momento, la casa fue ocupada por un ruso que convirtió el interior en un vertedero de basura, aparte de hacer fiestas a altas horas de la noche que impedían dormir. Tras dos años marcados por ruidos, peleas y un constante trasiego de personas, el inmueble cambió de manos tras varios enfrentamientos violentos con sus actuales moradores”, indican.
Los afectados, colindantes al problemático inmueble, añaden que “desde entonces, esta casa opera como un punto de venta y consumo de crack, pues en el exterior se encuentran cada día caramelos en el suelo, que es una señal de que funciona como un narcopiso. Además, sabemos que se ejerce la prostitución en su interior y hasta hemos visto salir a algún menor inmigrante”, explican.
Por otra parte, otro riesgo se basa en la insalubridad debido a la gran cantidad de basura que rodea la vivienda. “Es una auténtica pocilga que atrae ratas, moscas y cucarachas. Además, las propiedades colindantes sufrimos el lanzamiento habitual de heces humanas, preservativos y toallitas desde el inmueble ocupado. Una acumulación de residuos, unida a los malos olores, que ha desencadenado en una plaga de ratas, cucarachas y moscas en los alrededores”.
Comentan que las llamadas a la Policía Local y a la Policía Nacional se cuentan por decenas, Así, entre los incidentes más graves registrados rememoran cuando dos individuos armados con machetes y cuchillos irrumpieron en la vivienda a plena luz del día para robar, desatando una pelea en el interior y generando pánico entre los viandantes; y otros altercados en la vía pública, pues hasta echaron a un hombre desnudo del inmueble tras consumir crack”.
A todo ello se suma que los vecinos han denunciado en numerosas ocasiones ante la Gerencia Municipal de Urbanismo las constantes demoliciones ilegales realizadas en la vivienda, tanto en el interior como en la fachada protegida, que solo han debilitado la estructura, provocando que el vallado que invade la acera, al que además se le han retirado los soportes interiores, presente una inclinación cada vez más pronunciada, con el riesgo de derrumbe sobre los peatones. En este sentido, los afectados lamentan la inacción municipal y exigen una intervención urgente “antes de que haya que lamentar una desgracia”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, confirma que este inmueble presenta una situación de riesgo y, por este motivo, el Ayuntamiento ha formulado un requerimiento a su propietario para que realice las obras necesarias y presente una denuncia judicial contra los okupas, una situación que no exime a los propietarios de las viviendas garantizar la seguridad de sus edificios y mantenerlo en condiciones óptimas de seguridad y salubridad.
Así consta en el expediente de Urbanismo respecto a esta situación, en el que desestima el recurso interpuesto por el dueño de la vivienda a raíz de la orden de ejecución dictada el pasado 29 de mayo mediante la cual el Servicio de Disciplina Urbanística exigía la adopción de medidas de seguridad en el inmueble. Ante este requerimiento, la representación de la propiedad presentó en junio un recurso de reposición solicitando dejar sin efecto dicha orden, alegando la imposibilidad de ejecutar obras porque la propiedad está ocupada ilegalmente y aportando, para ello, una copia de la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional y anunciando la futura elaboración de un informe técnico particular.
Informe municipal
Sin embargo, los servicios jurídicos y técnicos de Urbanismo rechazaron estos argumentos recordando que, conforme al artículo 268 de la Ley del Suelo, el deber de conservación es una obligación de carácter real, inherente a la propia titularidad del bien y que una denuncia policial solo acredita la puesta en conocimiento de unos hechos, pero carece de validez técnica para desvirtuar los informes municipales que motivaron la orden de seguridad.
Según González, la responsabilidad del propietario “no desaparece ni queda suspendida por la existencia de ocupantes sin título habilitante”, correspondiendo exclusivamente al dueño promover las acciones legales oportunas para recuperar la posesión y poder acometer los trabajos exigidos”.