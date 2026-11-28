El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, atiende en estos momentos a 20 migrantes, la cifra más elevada registrada hasta ahora en el centro sanitario, que ha visto superada su capacidad asistencial y ha comenzado a coordinar el traslado de varios pacientes a otros recursos sanitarios.
Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, 14 de estas personas permanecen ingresadas y otras seis se encuentran en observación en el servicio de Urgencias. Todas presentan un estado estable, salvo una, que permanece estable dentro de la gravedad.
El centro hospitalario herrero dispone de 31 camas instaladas, destinadas tanto a la atención de la población residente como de las personas migrantes.
Traslados al hospital de campaña de la UME y a Tenerife
Ante esta situación, la Gerencia del hospital coordina con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) la derivación de cuatro de los seis pacientes que permanecen en observación en Urgencias.
Tres de ellos, cuyo estado es estable, serán trasladados al hospital de campaña de la UME, habilitado en El Hierro para reforzar la capacidad asistencial de la Isla.
El cuarto paciente, que se encuentra estable dentro de la gravedad, será derivado a través del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.