Hasta 14 cadáveres llegaron anoche al muelle de La Restinga (El Hierro) a bordo de un cayuco remolcado por una patrullera de la Guardia Civil del cual anteriormente se evacuó por vía aérea a seis migrantes más, que presentaban graves estados de deshidratación, mientras Salvamento Marítimo se encargaba de trasladar al mediodía a otros 84 supervivientes de la nueva tragedia registrada en la ruta atlántica, cuya mortífera capacidad es reconocida hasta por Naciones Unidas desde hace lustros.
Fue el aviso de un velero lo que activó durante la madrugada un loable dispositivo de emergencias para rescatar a estos desheredados de la fortuna que se quedaron a la deriva en su hasta entonces fracasado intento de alcanzar las costas canarias diez días, después de haber zarpado desde Banjul (Gambia).
Concretamente, fue a las 3.29 horas de ayer cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife recibió la alerta del referido velero, que había avistado a un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.
A partir de ese momento se organizó un dispositivo de rescate en el que intervinieron las salvamar Navia y Mizar y el helicóptero Helimer 204, de Salvamento Marítimo, y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.
Lo que hallaron fue tan dramático que se actuó en consecuencia y hasta seis ocupantes de dicho cayuco -cinco hombres y una mujer- fueron evacuados por el helicóptero en el afán de evitar males aún peores, así como a un guardia civil actuante que sufrió lesiones en su intento de convencer a uno de los migrantes de que abandonase el cayuco porque no quería bajo ningún concepto separarse de los cuerpos sin vida que se amontonaban en dicha embarcación precaria, probablemente porque entre los mismos figuraba algún familiar.
El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y un menor, fueron desembarcadas en el muelle de La Restinga una vez rescatados por la salvamar Navia.
Según pudo comprobar Efe, ocho de estas personas tuvieron que ser desembarcadas en camillas y otros tantos en sillas de ruedas por lesiones derivadas de la falta de agua potable tras perderse en las inmensidades del océano Atlántico.Probablemente, si no llegan a ser rescatados, habrían terminado rumbo hacia América por las corrientes dominantes y sin probabilidad alguna de supervivencia.
Respecto a los evacuados en primera instancia por la aeronave, aterrizaron en el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, fueron trasladados en diferentes ambulancias hasta el hospital insular.
Al menos dos de estas personas presentaban un cuadro de shock y otra más una fractura abierta, detallaron fuentes de los servicios de emergencias.
Debido al “fuerte impacto emocional” de la emergencia, Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores. En las próximas 24-48 horas, un psicólogo se desplazará a El Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales, detallan las fuentes.
Otro cayuco con 111 personas a bordo también fue auxiliado ayer cerca de El Hierro.
La UME coge el relevo para atender el hospital de campaña herreño
Ante la abrumadora evidencia de la enésima tragedia registrada ayer en la ruta atlántica, tales hechos evidenciaron la necesidad de que los refuerzos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a El Hierro tomasen ayer el relevo en el hospital de campaña instalado previamente por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado en la localidad de San Andrés, para así reforzar la asistencia a los migrantes y aliviar la presión sobre el Hospital Nuestra Señora de los Reyes.
Así lo confirmó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, desde donde también se detalló que tal decisión se adoptó tras las reuniones de coordinación mantenidas ayer entre miembros del Ejecutivo autonómico y de la propia UME para efectuar el traspaso de información y conocimiento sobre la asistencia sanitaria a la población migrante que llega a las costas herreñas.
Todo ello es posible gracias a la activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias.