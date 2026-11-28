Atrás van quedando los restaurantes de cocina tradicional española mientras proliferan los de cocina extranjera, preferentemente versiones japonesas. Sin embargo, todavía quedan algunos que funcionan bien. Me refiero al restaurante El Remojo, sito en el número 8 de la calle Rodríguez Moure, en San Cristóbal de La Laguna, que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco en 1999 por ser ejemplo único de ciudad colonial no amurallada.
El Remojo abrió sus puertas hace unos diez años muy cerca de donde se encuentra ubicado el Instituto de Enseñanza Secundaria Cabrera Pinto de la mano de los hermanos José Luis y Juan Carlos Rodríguez Dorta, quienes trabajan a diario al frente del local para hacer felices a los comensales.
José Luis Rodríguez define la cocina de su casa con las palabras “estilo lagunero” que presenta el espíritu de esta ciudad en la que vas paseando, yendo de un lado para otro, y luego se detiene para comer o cenar platos de toda la vida con el afán de compartir y pasar un rato entretenido.
José Luis y Juan Carlos han dedicado su vida laboral al mundo de la hostelería hasta que hace una década encontraron la oportunidad de montar este restaurante, que puede dar de comer a unas 50 personas, y tiene comedores en las dos plantas. La de arriba pensada para reuniones más de grupo o que quieren privacidad.
El horario de apertura es de miércoles a sábado de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 23.00 horas, mientras que los domingos solo abre de 13.00 a 16.30 horas. El precio medio es de unos 40 euros por persona.
La cocina podría definirla como tradicional española pero rica y sabrosa. Una visita reciente me permitió degustar un pulpo a la gallega; una tortilla de bacalao y unas chuletitas de cordero, todo preparado en su justo punto de cocción. De postre, unos huevos moles y un bombón gigante que elaboran en la propia casa.
La carta de vinos tiene precios ajustados que para nada recuerdan a a la famosa frase de que pedir una botella más es como si comiera otra invitado. Circunstancia que siempre es de agradecer y que sin duda fomenta el consumo del vino, siempre con moderación.
La carta es variada, desde jamón ibérico de bellota, ensaladas como la de tomate y aguacate aliñado, calamares a la andaluza, huevos rotos con jamón ibérico, diversos revueltos, bacalao, presa ibérica, solomillo o entrecot. Cómo se aprecia hay donde elegir.