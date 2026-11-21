Hay sabores que en Canarias están especialmente ligados a una época del año. Y, cuando se acerca diciembre, pocos son tan reconocibles como el de las truchas de batata, unas empanadillas dulces que han acompañado a generaciones de familias del Archipiélago y cuya historia documentada se remonta, al menos, a 1736.
Aunque actualmente pueden encontrarse durante todo el año, las truchas mantienen una relación especial con la Navidad canaria. Su presencia en las mesas de Nochebuena, las pastelerías y las cocinas familiares las ha convertido en una de las elaboraciones más representativas de estas celebraciones.
Pero ¿de dónde viene esta tradición y por qué se llaman truchas si no tienen absolutamente nada que ver con el pescado?
Un dulce canario que ya existía en 1736
Para encontrar una de las referencias más antiguas conocidas a las truchas hay que viajar casi tres siglos atrás, hasta Santa Cruz de Tenerife.
En el libro de gastos del desaparecido Convento de Nuestra Señora de la Consolación aparece una anotación de 1736 que recoge la compra de dulces, entre ellos truchas, rosquetes y bizcochos destinados a los devotos.
La referencia está recogida en un trabajo de investigación histórica publicado por la revista cultural BienMeSabe, que documenta la presencia de este dulce en Canarias durante el siglo XVIII.
Esto no significa que las truchas nacieran aquel año. De hecho, su origen exacto no está establecido. Lo que demuestra el documento es que ya formaban parte de la repostería de las Islas hace casi 300 años.
Tampoco permite asegurar que aquellas truchas fueran idénticas a las que conocemos actualmente, especialmente en lo que respecta al relleno.
¿Por qué se llaman truchas si no llevan pescado?
El nombre es una de las curiosidades de este dulce.
El Diccionario Histórico del Español de Canarias describe las truchas como unas empanadillas fritas, de forma semicircular, rellenas de una pasta dulce que puede contener batata, cabello de ángel, almendras y azúcar.
Sobre el origen de la palabra existen distintas hipótesis. Una de ellas apunta a una posible relación con el portugués trouxa, término utilizado para designar determinadas elaboraciones dulces.
Sin embargo, esta explicación no está demostrada de forma concluyente. Lo que sí está documentado es que en Canarias la palabra trucha tiene un significado gastronómico propio, muy distinto al del conocido pez.
Batata, cabello de ángel y otras variedades
Aunque las truchas de batata son probablemente las más conocidas, no existe una única receta tradicional.
La preparación habitual consiste en extender una masa fina, colocar el relleno en el centro, doblarla hasta formar una media luna y sellar los bordes antes de freírla. Finalmente, se espolvorea con azúcar.
En el relleno de batata suelen aparecer ingredientes como almendras, canela, ralladura de limón y anís, aunque las cantidades y combinaciones cambian según la receta.
Otra variante muy popular es la de cabello de ángel, elaborado a partir de la pulpa de la calabaza cidra y azúcar.
También existen diferencias entre Islas y familias. En Lanzarote, por ejemplo, se conserva la tradición de preparar truchas rellenas de garbanzos dulces.
Precisamente esa variedad es una de las características de la receta: bajo un mismo nombre conviven distintas formas de preparar uno de los dulces más reconocibles de la gastronomía canaria.
La tradición que ha pasado de generación en generación
Las truchas no son exclusivamente navideñas. El propio Gobierno de Canarias, a través de su enciclopedia educativa CanariWiki, explica que se elaboran y consumen durante todo el año.
Sin embargo, diciembre continúa siendo su época más representativa.
La tradición doméstica ha tenido mucho que ver con ello. La preparación de la masa, el relleno y la fritura ha formado parte de las costumbres navideñas transmitidas entre generaciones.
En las pastelerías también se nota esa vinculación. CanariWiki recoge declaraciones de Antonio Díaz, presidente de la Asociación de Pasteleros de Canarias en el momento de aquella publicación, que situaban la producción navideña de una pastelería mediana entre 6.000 y 7.000 truchas, mientras que una grande podía alcanzar unas 15.000 unidades.
Son cifras históricas, no una estimación de ventas para la Navidad de 2026, pero ilustran el arraigo de este producto.
A falta de unas semanas para las fiestas, las truchas vuelven a aparecer entre las elaboraciones que identificamos con estas fechas.
Y aunque hoy comparten espacio con turrones, polvorones y otros dulces, mantienen una particularidad: su historia forma parte de la tradición gastronómica de Canarias desde hace siglos.