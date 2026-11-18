Santa Cruz de Tenerife acogerá del 20 al 22 de noviembre una nueva edición de BurgerFest Canarias, un festival gastronómico que reunirá a más de 15 restaurantes del Archipiélago en la explanada de la avenida Francisco La Roche. La cita tendrá entrada gratuita y combinará hamburguesas, música en directo, sesiones de DJ y actividades para toda la familia.
El encuentro se celebrará durante tres jornadas, de viernes a domingo, con una oferta que incluye hamburguesas de diferentes estilos, propuestas veganas, opciones sin gluten, repostería y cervezas de distintos países. También habrá una zona comercial y espacios de entretenimiento infantil.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de Canarias, la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) y la Autoridad Portuaria, entre otras entidades.
Fechas, lugar y horarios de BurgerFest en Santa Cruz
El festival se instalará en la explanada de la avenida Francisco La Roche, en Santa Cruz de Tenerife, con acceso gratuito durante los tres días.
Según la programación municipal, los horarios de apertura serán los siguientes:
- Viernes 20 de noviembre: de 18:00 a 00:00 horas.
- Sábado 21 de noviembre: de 14:00 a 00:00 horas.
- Domingo 22 de noviembre: de 14:00 a 22:00 horas.
La entrada al recinto será gratuita, aunque el consumo de comida y bebida tendrá su correspondiente coste.
Más de 15 restaurantes y premios a las mejores hamburguesas
La oferta gastronómica reunirá a establecimientos procedentes de diferentes islas, que presentarán sus elaboraciones con especial atención al producto local.
Además de las hamburguesas, el recinto contará con una zona vegana, alternativas sin gluten y un espacio dedicado a los dulces.
Uno de los principales atractivos será la competición para elegir las mejores hamburguesas de BurgerFest Canarias 2026.
El certamen repartirá cuatro premios económicos: 500 euros para la hamburguesa ganadora, 300 euros para la segunda clasificada y 150 euros para la tercera. También se concederá un Premio a la Mejor Burger del Público, dotado con 150 euros, en cuya elección podrán participar los asistentes.
Programa musical: actuaciones y horarios
La programación incluirá sesiones de DJ y actuaciones musicales durante todo el fin de semana, con un tributo a Queen como una de las propuestas destacadas del domingo.
Viernes 20 de noviembre
- De 17:00 a 19:00 horas: Dipu Daswani.
- De 19:00 a 21:00 horas: Roger.
- De 21:00 a 23:00 horas: Tana Sandoval.
Sábado 21 de noviembre
- De 14:00 a 16:00 horas: Adrián Anceu.
- De 16:00 a 18:00 horas: Nua Díaz.
- De 18:00 a 20:00 horas: Beat Creator.
- De 20:00 a 21:30 horas: DJ Jonay.
- De 21:30 a 23:00 horas: La Maldita.
Domingo 22 de noviembre
- De 14:00 a 16:00 horas: Hugo Romeu.
- De 16:00 a 18:00 horas: DJ Santee.
- De 18:00 a 19:30 horas: The Miracle, con su tributo a Queen.
- De 19:30 a 22:00 horas: Juana La Cubana DJ.
Una zona comercial y actividades para niños
BurgerFest Canarias dispondrá también de una zona Market con una selección de marcas y pequeños negocios que ofrecerán sus productos a los visitantes.
Entre las firmas anunciadas figuran Mar de Fondo, Soul Grind Canarias, Mika’s Eyewear, Palo Santo Tenerife, Sea Lovers Canarias y Las Joyas de Mica, junto a otros establecimientos y creadores.
Para el público infantil se instalarán castillos hinchables, de manera que las familias podrán combinar la visita gastronómica con otras actividades de ocio.