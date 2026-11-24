Los usuarios del transporte público de Santa Cruz de Tenerife deberán tener en cuenta los cambios que afectarán a siete líneas de guaguas de TITSA a partir de mañana, miércoles 25 de noviembre, con motivo del inicio de las obras de rehabilitación del asfaltado de la calle Puerto de la Cruz, en el barrio de La Salud.
Las modificaciones entrarán en vigor a las 07:00 horas y se mantendrán hasta que concluyan los trabajos que afectan al tramo de la calle La Orotava, cuya duración está prevista en dos días, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.
La actuación forma parte del Plan de Asfaltado municipal, denominado Impulso Urbano, y cuenta con un presupuesto de 140.000 euros, financiados íntegramente por el Consistorio.
Las siete líneas de TITSA afectadas en Santa Cruz de Tenerife
La reorganización del transporte público afectará a las siguientes líneas de guaguas:
- Línea 901.
- Línea 904.
- Línea 906.
- Línea 911.
- Línea 919.
- Línea 971.
- Línea 972.
En el caso de las líneas 901 y 919, las guaguas que circulen en dirección a Cuesta Piedra serán desviadas desde la calle Fonspertius por las calles Cornisa, Garachico y Arona, desde donde recuperarán su itinerario habitual.
Por su parte, las líneas 901, 906, 911, 919, 971 y 972, en sentido hacia el Intercambiador, modificarán su recorrido desde la calle San Juan de la Rambla, pasando por el campo de fútbol de San Joaquín, la calle Icod y la avenida Venezuela antes de reincorporarse a su ruta habitual.
Las paradas de guaguas que quedarán fuera de servicio
Los cambios también supondrán la supresión temporal de varias paradas del barrio de La Salud.
En concreto, las situadas en las calles La Orotava y El Tanque serán sustituidas por una parada provisional habilitada frente al campo de fútbol de San Joaquín.
Asimismo, la parada de la calle Guía de Isora quedará fuera de servicio durante los trabajos y será reemplazada por la de Mencey Bencomo.
Tres días de obras en el barrio de La Salud
Las obras de rehabilitación del firme se desarrollarán durante tres días, en horario diurno y por tramos, siguiendo un plan de trabajo consensuado con los vecinos para reducir las molestias y garantizar el acceso a las viviendas.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado el compromiso municipal de ejecutar la actuación con la mayor diligencia posible.
Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, ha señalado que la calle Puerto de la Cruz contará con un asfaltado renovado en toda su longitud, lo que permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad de la vía.