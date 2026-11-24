Las guaguas y los tranvías seguirán siendo gratuitos en Canarias durante 2027. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 24 de noviembre, una partida de 120 millones de euros para financiar el descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo terrestre insular.
Así lo ha trasladado el Ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, tras la aprobación de un real decreto-ley de Transportes que recoge diferentes medidas destinadas al Archipiélago.
La continuidad de la gratuidad permitirá a los usuarios del transporte público de las Islas seguir beneficiándose de la bonificación durante el próximo año.
Descuento del 75% a residentes
El Gobierno de España también ha aprobado dos ampliaciones de crédito destinadas a financiar la bonificación del 75% en los viajes de los residentes canarios, tanto en avión como en barco.
En concreto, el Ejecutivo central destinará 408,4 millones de euros a las bonificaciones del transporte aéreo y otros 52,65 millones al transporte marítimo.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se declaran obligaciones de servicio público (OSP) en tres rutas aéreas entre las islas occidentales del Archipiélago:
- El Hierro-La Gomera.
- El Hierro-La Palma.
- La Gomera-La Palma.
Convenio de Carreteras de Canarias
Por otro lado, el Gobierno de España ha iniciado el expediente para modificar la adenda del Convenio de Carreteras de Canarias, cuyo periodo de vigencia concluye el próximo 31 de diciembre de 2026.
Los ministros de Política Territorial y Hacienda, Ángel Víctor Torres y Arcadi España, respectivamente, han mantenido este martes una reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la continuidad del acuerdo.
Durante el encuentro, ambos ministros han trasladado al presidente autonómico el compromiso del Ejecutivo central de activar, antes de que expire el actual convenio, los mecanismos necesarios para aumentar el límite presupuestario y disponer de una nueva adenda o convenio de carreteras.
Nuevas inversiones en La Palma y El Hierro
Entre las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros figura también una subvención suplementaria de 760.000 euros al Ayuntamiento de El Paso, en La Palma, destinada a la reconstrucción de infraestructuras municipales.
Con esta aportación, la ayuda total concedida por el Estado al Consistorio palmero asciende a 14,2 millones de euros.
El Ejecutivo central también ha aprobado las obras de reconstrucción del muro de contención, la escollera y la piscina del Parador de Turismo de El Hierro.
Por último, se ha autorizado una subvención de 1,2 millones de euros a la Real Federación Española de Automovilismo para la organización del Rally Islas Canarias WRC 2026.