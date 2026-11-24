En la cabeza de Pedro Sánchez (54) ronda una sola idea: la remontada. El presidente en funciones había contado a Broncano y Candela Peña que su única receta contra el estrés es la meditación. Las bondades del mindfulness, instalado en la política americana, son una especie de mantra entre algunos líderes, de orilla a orilla, como lo es la gimnasia en boca del octogenario Lula. De manera que Sánchez afronta la reelección con esa baza, la calma. Y de ahí pasó a la buena educación como arma del debate. El sábado, llegó a Tenerife con una sonrisa que no es postiza, asegura, sino marca de la casa, un estado de gracia, la etapa de inspiración actual de su vida, que le ha hecho bailar en los mítines y arengar sobre el amor a su mujer y sus hijas a las puertas de unas elecciones que, no obstante, se toma “muy en serio”. En la entrevista, tras el mitin del Puerto de la Cruz y antes de volar a Gran Canaria, aceptó el recorrido por las grandes cuestiones que le propuso DIARIO DE AVISOS.
-La victoria de Lula da Silva para un cuarto mandato frena el avance de la ultraderecha en América Latina, junto al varapalo demócrata al ‘trumpismo’. Este domingo, ese va a ser su desafío en Europa. Lucen como dos amigos pilotando la misma causa en los dos continentes. En Barcelona se les vio muy cercanos en abril cuando la cumbre progresista.
“Lula es un buen amigo de España y un referente personal. La gran lección que puede extraerse de su victoria es que una izquierda movilizada siempre es capaz de poner freno a la ultraderecha. También lo hemos visto en Estados Unidos, en las elecciones de medio mandato. Allá donde la amenaza de la involución concurre a las elecciones, se ha demostrado que la esperanza puede vencer al odio. Y la izquierda es siempre esperanza”.
-Canarias vive una nueva crisis migratoria, que nos devuelve al contencioso ceutí, entre la solidaridad y el rechazo. ¿Cree que la reforma de su Gobierno de la Ley de Extranjería para el traslado de menores a la Península corre peligro con PP y Vox en el poder?
“Claro que corre peligro. Cualquier avance y política sensata y progresista corre peligro si la involución llega al poder. Lo han dicho ellos mismos: incumplir la ley es un compromiso que está negro sobre blanco en los pactos del PP y Vox en las comunidades autónomas. Feijóo ha votado junto a Abascal en contra del reparto solidario. Ignora el interés superior del menor con tal de ganar un puñado de votos ultras. ¿De verdad alguien cree que llamar menas a menores migrantes es una cuestión de economía del lenguaje?”
-Precisamente, la crisis migratoria de Canarias, especialmente en El Hierro, estuvo en el origen de la visita del papa León XIV, tras la muerte que impidió venir a Francisco. ¿Le sorprendió ver a Feijóo y Abascal sumarse en el Congreso a la ovación tras el discurso de adhesión del pontífice a los migrantes?
“La voz del papa en la defensa de la dignidad humana es fundamental en un contexto de normalización de los discursos de odio. Para mí fue muy emotivo estar en Canarias con él, en su visita al muelle de Arguineguín. León XIV dijo en su visita a Tenerife que el extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy. Yo suscribo esas palabras. Qué curioso que Feijóo y Abascal las aplaudan mientras proponen deportar a los migrantes a cárceles en Ruanda. Menos ovacionar y más votar en esa misma sede parlamentaria a favor de los valores que defiende el papa”.
-Estos días de rebrote de la llegada de migrantes, el presidente canario le ha solicitado por carta medidas urgentes, entre ellas la convocatoria de una Junta de Seguridad Canarias-Estado y un plan de contingencia que refuerce los medios de Salvamento Marítimo. ¿Cuál es su respuesta?
“Detrás de cada cayuco hay personas que llegan exhaustas, tras días sin comer, y un archipiélago que da lo mejor de sí para atenderlas. Comprendo la preocupación de los herreños y de los canarios, y quiero reconocer su esfuerzo y solidaridad. El Gobierno de España está con Canarias. Y lo hace con lealtad institucional: en apenas una semana hemos celebrado dos comisiones interministeriales con los presidentes de la comunidad y el Cabildo de El Hierro en la mesa. Hemos declarado la emergencia migratoria, con más de 15 millones para plazas de acogida y traslados entre islas. Hemos destinado otros 5 millones para paliar el impacto en El Hierro. Hemos reforzado Salvamento Marítimo y la presencia policial en la isla. Y hemos intensificado el trabajo con los países de origen y con la UE para contener las salidas. Esta misma semana he hablado con los presidentes de Senegal y Gambia. Y los ministros competentes están en estrecho contacto con sus homólogos. El desafío migratorio hay que afrontarlo con humanidad, con recursos y con respeto a la ley”.
-El revés parlamentario a los decretos de Maricarmen desató el adelanto electoral en mitad de los desahucios. ¿Si es reelegido este domingo, qué medidas adoptará para frenar a los fondos buitre y garantizar el derecho a una vivienda digna?
“Soy consciente de que no hemos conseguido todo lo que queríamos, y asumo esa responsabilidad. No ha faltado ambición. Lo que han faltado son votos en el Parlamento. Y ha sobrado el bloqueo en las comunidades autónomas gobernadas por el PP y sus socios. Nuestro compromiso para la próxima legislatura es movilizar el 1% del PIB para vivienda asequible: 17.000 millones de euros al año. Y que los grandes tenedores que especulan con un derecho constitucional paguen más impuestos, mientras se los rebajamos a pequeños propietarios e inquilinos. Le doy mi palabra: en la España de 2030, lo más rentable para un pequeño propietario será poner su vivienda en alquiler asequible”.
-Desde la oposición hubo cierto paroxismo sobre el ‘caso Maricarmen’ y su muerte en relación con sus vacaciones en La Mareta. ¿Le sorprendió que se llegara a ese extremo?
“Rechazo cualquier tipo de politización del dolor. Y entiendo la política como una herramienta para hacer precisamente lo contrario: dar una respuesta a ese dolor. Otros se definen por sí mismos”.
-A propósito, sus estancias familiares en Lanzarote se han convertido en un clásico de las críticas de la oposición. ¿Cómo interpreta que se le cuestione que descanse en la isla?
“Un presidente del Gobierno no deja de serlo por cambiar de código postal concreto en el territorio nacional. Yo no tengo ni horarios ni vacaciones. Trabajo los 365 días del año, se lo aseguro. Puedo cambiar de lugar, pero no cambian ni mi responsabilidad ni mi dedicación. La Mareta es una residencia oficial. Y creo que no descubro nada a los canarios si digo que a las islas también se puede venir a trabajar, ¿no?”
-El ministro canario Ángel Víctor Torres -al que llamó ‘el MacGyver de la política española’ en el mitin portuense- asumió el mando único de la crisis de Ceuta. ¿Las medidas adoptadas están dando los resultados esperados?
“Ángel Víctor es un estupendo ministro. Conoce de primera mano las crisis migratorias por su experiencia en Canarias, y está desempeñando una labor encomiable. Entiendo que muchos ceutíes se sintieran desamparados. Siempre se puede hacer mejor, y hemos aprendido algunas lecciones importantes. Pero los hechos hablan: hoy Ceuta cuenta con un plan de inversión de 300 millones de euros y con voz propia en Europa a través del Comité de las Regiones. No pararemos hasta que los ceutíes recuperen la plena normalidad. Ceuta saldrá de esta crisis con más recursos, más seguridad y más oportunidades”.
-La campaña ha estado marcada por la vivienda, el futuro de las pensiones, el salario mínimo y derechos sociales como el aborto o la eutanasia. ¿Le sorprende que la oposición haya puesto sobre la mesa el cuestionamiento de conquistas sociales que parecían consolidadas?
“No me sorprende, porque eso es lo que son PP y Vox: no alternancia, sino involución. No avanzar hacia 2030, sino retroceder 50 años. PP y Vox prometen sacrificio, dolor y mano dura. Castigos para los trabajadores que están de baja y los desempleados, para los migrantes, las mujeres y las personas mayores. Cuestionan conquistas sociales como lo están haciendo sus correligionarios allí donde gobiernan. Con los más débiles, puño de hierro; con los poderosos, la patronal y las grandes fortunas, guante de seda. Son las políticas de siempre, pero con una crueldad que no habíamos visto nunca”.
-¿Qué errores de sus anteriores mandatos no volvería a cometer?
“Gobernar es aprender de los errores. Yo lamento no haber visto antes la verdadera cara de algunas personas en las que confié. Mi error fue confiar en ellos. Pero mi obligación era actuar. Y lo hice, con responsabilidad. Sobre todo, me pesa el no haber comprendido que, con este Parlamento, no era posible resolver el problema de la vivienda. Fallamos al intentar convencer a Junts; ellos fallaron a la gente votando una y otra vez contra los decretos”.
-Los canarios siempre nos decimos que en Madrid no entienden nuestras singularidades. Jerónimo Saavedra se recordaba a sí mismo de ministro haciendo pedagogía para explicar Canarias, defender el Régimen Económico y Fiscal y esgrimir el coste de la insularidad. ¿Después de ocho años y medio en La Moncloa, cree haber aprendido esa lección, más allá de conocer qué son papas arrugadas y un guachinche, como dijo en el mitin?
“Por supuesto que somos conscientes de las particularidades de Canarias. La mejor prueba son nuestras políticas. Dentro de los decretos anticrisis, hemos habilitado la posibilidad de que el Estado financie medidas complementarias del Ejecutivo canario. También hemos solicitado blindar las RUP y el Posei en el nuevo marco financiero de la UE; hemos firmado un acuerdo que permite a los pensionistas canarios compatibilizar las prestaciones no contributivas con la pensión complementaria autonómica; y hemos aprobado la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Si hay un partido de ámbito estatal que entiende bien la singularidad canaria, ese es el PSOE, no le quepa duda.
-Aprovecho para preguntarle sobre la bonificación del 75 % en los desplazamientos aéreos y marítimos de los residentes canarios, una evidente conquista social de estas Islas. ¿Cree que su continuidad está garantizada si PP y Vox llegan al Gobierno?
“La bonificación es intocable. O debería serlo, pero eso se lo tiene que preguntar al señor Feijóo. Este Gobierno la ha aumentado del 50 % al 75 %. Y hace unas semanas, aprobamos un suplemento de 120 millones de euros para garantizar ese 75 % a los residentes en las islas. Yo le garantizo plenamente la continuidad con un gobierno progresista. Y dudo siempre de aquellos que piden sacrificios y vienen con tijeras y motosierras”.
-Canarias y Cataluña respaldaron el nuevo modelo de financiación autonómica. 1.300 millones de euros adicionales para el Archipiélago al año. ¿Si sigue, se compromete a los términos acordados?
“Canarias es la comunidad que más recursos recibe por su insularidad. Y también está entre las mayores beneficiarias de la solidaridad interterritorial y de las aportaciones del Estado. Le doy mi palabra: el nuevo modelo de financiación autonómica será una realidad en la próxima legislatura. Lo que no nos queda claro todavía es cuál es la propuesta del PP y Vox en esta materia”.
-Usted subrayó en el debate que la Comisión Europea acaba de elevar las previsiones de crecimiento económico español, dejando atrás a las grandes economías europeas. Pero nadie ha mencionado aquello de que “es la economía, estúpido”, como en EE. UU. en la campaña de Clinton con George Bush, en el 92. ¿Le sorprende que la oposición mire para otro lado?
“El debate económico está en el centro de la campaña. Hablar de economía es, sobre todo, abordar las cuestiones que afectan al día a día de la gente, como la vivienda o el coste de la vida, las pensiones o los servicios públicos. Otra cosa es que a PP y Vox no les interese hablar del buen momento que vive nuestra economía. En un contexto global nada fácil, Bruselas acaba de elevar al 2,6% su previsión de crecimiento para España. Crecemos el doble que la eurozona y somos el país que más empleo crea entre las grandes economías del euro. Hemos demostrado que se puede crecer y redistribuir; fortalecer el Estado del bienestar mientras reducimos el déficit y mejoramos la competitividad. Yo celebro que ya no se hable de paro en nuestro país, porque ha dejado de ser un problema. Pero creo que es importante poner el foco en el riesgo de involución. ¿Usted a quién le dejaría su cartera, al vicepresidente Cuerpo o a uno de Vox que quiere privatizar las pensiones? Eso también lo votamos el 29 de noviembre”.
-Con el adelanto electoral, España se sitúa a la cabeza de un ciclo intensivo de elecciones en Europa en 2027. ¿Hasta dónde llega su optimismo? ¿Cree que puede marcar tendencia en la UE?
“España va a encabezar la remontada progresista en Europa. No partimos de cero. Llevamos años defendiendo un europeísmo que pone en el centro los derechos humanos y las políticas sociales. Nos hemos opuesto a las cárceles para migrantes y los recortes para pagar el 5 % en Defensa. El 29-N nuestro país seguirá siendo un faro para una Europa que jamás debe renunciar a sus valores”.
-Usted ha mantenido grandes desencuentros con Donald Trump por su negativa a ese objetivo de la OTAN del 5% del PIB y por su oposición a la guerra. Ante las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia, ¿ha llegado a temer que Trump pudiera mostrar interés similar por territorios estratégicos como Canarias o Baleares, como pasó en la Segunda Guerra Mundial?
“Nuestro país mantiene una magnífica relación bilateral con Estados Unidos: somos un socio fiable de la OTAN, que cumple y cumplirá sus compromisos con la Alianza. Y, precisamente, porque cumplimos podemos defender los intereses de España de una forma coherente con nuestros principios. Hoy España tiene voz propia, a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos del PP. Vivimos una época en la que el revisionismo está ganando terreno. Pero si hay un país que despierta simpatías en la comunidad internacional, tiene unas fronteras claramente definidas, y se toma su soberanía muy en serio, ese es España”.
-Europa atraviesa un periodo de desestabilización mediante procedimientos de guerras híbridas, con Rusia en el foco de las sospechas, entre otros países. ¿Estas operaciones son una amenaza para las democracias europeas? ¿Está España a salvo?
“Las injerencias extranjeras y las amenazas híbridas no son episodios aislados: buscan dividir a los europeos y debilitar el proyecto común. España ha estado y estará al lado de cada país que las sufra, porque nos jugamos la seguridad y la estabilidad de toda la Unión. Nos tomamos esta amenaza muy en serio, y hemos reforzado todos nuestros mecanismos y nuestro sistema de seguridad nacional para hacerle frente”.
-Si el 29-N faculta a PP y Vox para gobernar, ¿considera que estarían en peligro derechos y libertades que hoy damos por consolidados?
“No lo dice usted ni lo digo yo. Lo están diciendo ellos cuando hablan de derogar leyes como la de vivienda o la de memoria democrática, o de dar marcha atrás en derechos como el aborto o la muerte digna. El programa del PP lo firma Feijóo, pero la letra y la música son de Abascal”.
-Canarias soporta una creciente presión demográfica y turística, y enormes dificultades para acceder a una vivienda. ¿No cree que ha llegado el momento de ir más allá de meras compensaciones por la insularidad?
“Somos conscientes de esta realidad, que afecta también a otros territorios. En turismo, Canarias ha recibido casi 300 millones de euros en Planes de Sostenibilidad Turística, ayudas a municipios y pymes, digitalización y eficiencia energética. En vivienda, hemos destinado más de 670 millones desde 2018 y pactado con Coalición Canaria la reforma del REF para incentivar el alquiler a residentes. El instrumento para mejorar el acceso a la vivienda es la Ley Estatal de Vivienda, y el Gobierno regional se niega a aplicarla. Necesitamos un Gobierno progresista, una mayoría parlamentaria fuerte y la colaboración de todas las administraciones”.
-Después de ocho años al frente del Gobierno, de crisis internacionales, tensiones parlamentarias y una intensa confrontación política, ¿qué le gustaría que los españoles valoraran de su etapa como presidente? ¿Y qué le queda por hacer?
“Hemos demostrado que se puede dar una respuesta distinta a las crisis y evitar que los que menos tienen paguen las consecuencias. Que cuando salimos juntos de ellas, sin dejar a nadie atrás, salimos siempre más fuertes. Creo que cuando se mire a esta etapa, dentro de unos años, los ciudadanos reconocerán que más allá del ruido y la crispación llevamos a cabo una transformación sin precedentes de nuestro país, en un contexto muy difícil. Una transformación que nos hizo un país mejor. Y un ejemplo para otros, ante el fracaso del modelo neoliberal. Pero prefiero enfocarme en lo que nos queda por hacer. Todavía no hemos completado esta década de grandes transformaciones. Necesitamos una mayoría de 176 escaños para profundizar las políticas progresistas y resolver el problema de la vivienda”.
-La huelga general ponía el foco en la génesis del adelanto electoral, la vivienda. Pero, a la vez, desenterró el animus antisindical conservador, con la súplica de Ayuso a Feijóo de “que acabe con esta basura” si gobierna. ¿Qué opinión le merece?
“Creo que hay insultos tan graves que cualquier opinión crítica que yo pueda hacer se queda corta. Referirse así a una de las fuerzas sociales que han hecho posibles tantos avances y logros en nuestro país es, sencillamente, infame. La huelga es un derecho constitucional. Al hablar de mafia sindical y publicar montajes caricaturizando a los sindicatos, Ayuso y Feijóo se retratan como garantes del retroceso. En estas elecciones nos jugamos que los empresarios tengan poder de veto sobre el SMI o que las mutuas decidan sobre las bajas médicas de los trabajadores. Eso es lo que ofrece la derecha.