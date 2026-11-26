El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz celebró ayer un pleno que no debería repetirse. Ni en el fondo ni en las formas, teniendo en cuenta que el único punto que se debatía era el presupuesto municipal del próximo año, el documento más importante para una Corporación, que se eleva a 54,5 millones.
La sesión se convocó apenas once horas antes, sin el tiempo legalmente establecido, y a juicio del PSOE, único grupo de la oposición, sin justificar la premura para sacarlas adelante y vulnerando un derecho fundamental como el de la participación política. Por esta razón, y siguiendo lo acordado por la Comisión Ejecutiva local del partido, los ediles socialistas se retiraron de la sesión antes de proceder a la votación “para no legitimar un trámite que consideraron precipitado, carente de toda garantía jurídica y sin contar con el tiempo mínimo exigido para su fiscalización”, declaró su portavoz, Marco González.
Además, subrayó que el documento económico cuenta con el informe desfavorable de Intervención, Secretaría y de la propia área de Recursos Humanos y pidió la intervención de los dos primeros responsables para que explicaran su valoración.
El interventor se remitió al informe que constaba en el expediente donde estaban las razones por las cuales se informaba desfavorablemente, tanto por parte de su área como de otras del ayuntamiento. “Creo que no procede empezar a detallar el expediente que ni siquiera tengo delante por la premura de la convocatoria”, declaró.
El secretario, por su parte, argumentó que su informe “es del contenido formal del presupuesto y de la tramitación y se limita a recoger los defectos desfavorables de acuerdo a lo informado por la Intervención y el área de recursos humanos y ambos son desfavorables y por eso se deja constancia de ello”.
El concejal de Recursos Humanos y portavoz del gobierno, Pedro Antonio Campos, explicó que el nuevo presupuesto prevé un aumento del gasto en personal que supera el límite que evalúa el informe por tres motivos: reforzar la plantilla en departamentos municipales que llevaban años con puestos sin cubrir; afrontar horas extraordinarias de la Policía local hasta que se incorporen nuevos agentes, y abonar pagos pendientes de 2023 a unos 40 extrabajadores y recuperar derechos que se recortaron en 2013.
Este último también justificó la celebración del pleno. “No es una decisión arbitraria ni apresurada, se comprometen los plazos legalmente establecidos y por lo tanto, su entrada en vigor”, sostuvo.
Antes de abandonar el salón de plenos, e insistiendo en el tiempo escaso que tuvo la oposición para analizar el documento, el exalcalde socialista criticó que la partida de residuos sea inferior a la de 2025; que el “presupuesto más social” contemple menos dinero para Igualdad; Discapacidad; para el Plan de Rehabilitación de Viviendas; actuaciones en playas; el Plan Municipal de Juventud y el de Infancia, y se reduzcan 241.000 euros para la promoción turística de la ciudad.
Sin embargo, “la gran sorpresa es que hay medio millón más para Fiestas”, ironizó, ya que la principal crítica de PP-CC durante su mandato fue el gasto destinado a este área.
“Gracias por la falta de respeto a la ciudadanía, a la democracia y demostrar lo que usted y su grupo municipal representan”, sentenció el alcalde, Leopoldo Afonso.
Las nuevas cuentas crecen un 3,18% y refuerzan las políticas sociales
Las nuevas cuentas crecen un 3,18%, refuerzan las políticas sociales “marcando un récord” -según el grupo de gobierno (PP-ACP-CC)- el mantenimiento de los barrios y el fortalecimiento de los servicios públicos, sin recurrir al endeudamiento financiero.
Con su aprobación, el Ejecutivo portuense aspira a consolidar “la normalidad presupuestaria” recuperada tras la moción de censura de agosto de 2024, y garantiza, por tercer año consecutivo, que Puerto de la Cruz pueda disponer de un presupuesto en vigor desde el 1 de enero.
El documento se presenta en un contexto de mejora de la situación económico-financiera del Ayuntamiento, que mantiene su deuda en cero euros y viene cumpliendo, desde comienzos de 2026, el límite legal del período medio de pago a proveedores. “Nuestro objetivo es que no se pierda un solo día de gestión por carecer de un presupuesto actualizado”, manifestó el concejal de Hacienda.