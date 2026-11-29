Los usuarios de guaguas de Santa Cruz de Tenerife deberán prestar atención a partir de este lunes, 30 de noviembre, a los cambios que se producirán en el Intercambiador de Transportes.
Las obras de rehabilitación del firme de la calle Doctor Antonio Perera Reyes obligarán a modificar las paradas de cinco líneas, mientras que otras dos recuperarán sus recorridos habituales.
El Ayuntamiento capitalino, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reabrirá este lunes el acceso norte del Intercambiador, cerrado desde la pasada semana con motivo de los trabajos.
De esta manera, las líneas 014 y 910 volverán a operar desde sus dársenas originales, después de haber sido trasladadas provisionalmente al exterior de las instalaciones.
Cambios en cinco líneas de guaguas
El inicio de la segunda fase de las obras afectará a las dársenas que utilizan actualmente la línea 020 y las nocturnas 906, 971, 974 y 975.
Así, las cuatro líneas nocturnas tendrán su parada final en la avenida Víctor Zurita Soler, frente a la depuradora.
Por su parte, la línea 020 trasladará su última parada a la dársena 43 del Intercambiador, situada delante de la correspondiente a la línea 912.