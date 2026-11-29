Una mujer de 64 años ha sido evacuada este domingo en helicóptero medicalizado después de sufrir una parada cardiorrespiratoria en Buenavista del Norte, en Tenerife. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) logró revertir la parada y trasladó a la paciente, en estado crítico, al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El incidente se produjo en la avenida Ulpiano Pérez Barrios y la alerta fue recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 10.51 horas de este 29 de noviembre.
Según la información facilitada por el 112, fue la Policía Local la que comunicó la indisposición de una mujer en la vía pública. Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó los recursos de emergencia necesarios.
El SUC logró revertir la parada cardiorrespiratoria
El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario habló con las personas que se encontraban en el lugar y, tras recabar la información sobre el estado de la afectada, movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.
Cuando los sanitarios llegaron al lugar, valoraron y atendieron a la mujer, que durante los primeros momentos de la asistencia entró en parada cardiorrespiratoria.
Los profesionales iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar y consiguieron revertir la parada, según detalla el servicio de emergencias.
Una vez estabilizada, la paciente fue trasladada hasta el campo de fútbol de Buenavista del Norte, desde donde se realizó la evacuación en helicóptero medicalizado.
La mujer fue finalmente trasladada al Hospital Universitario de Canarias, donde quedó ingresada con pronóstico crítico.
Guardia Civil y Policía Local participaron en el dispositivo
Además de los recursos sanitarios, el 112 activó a la Guardia Civil, cuyos agentes colaboraron en el dispositivo de emergencia.
También participaron efectivos de la Policía Local de Buenavista del Norte, que ya se encontraban en el lugar desde el inicio de la emergencia y habían comunicado la situación al centro coordinador.