Gracias a la colaboración vecinal, a las cámaras de seguridad ubicadas en el entorno y a una ardua investigación de la Policía Local de Tacoronte se ha logrado localizar a un conductor que se había dado a la fuga tras chocar con un vehículo que se encontraba estacionado en la calle Ismael Domínguez.
Los hechos ocurrieron este pasado sábado, cuando los agentes tuvieron conocimiento del suceso. Inmediatamente se iniciaron las pesquisas por parte del Cuerpo local, consiguiendo la detención del individuo en la localidad vecina de El Sauzal. Además de entregar la correspondiente poliza de seguro a la persona afectada por el incidente, el infractor tendrá que afrontar ahora una sanción administrativa por ausentarse del lugar de los hechos.
Desde la Policía Local de Tacoronte se recuerda la importancia de colaborar abiertamente ante este tipo de realidades para conseguir que paguen quienes pretenden sortear las leyes y normas, pensanso que se puede escapar sin ningún tipo de pudor.
El mensaje inicial de la vecina ya activó la pista del conductor… “Necesito ayuda por si alguien ve un polo gris con daños en el lado derecho y posiblemente restos de pintura azul, el conductor un señor mayor, hoy le ha dado a mi coche aparcado en Ismael Domínguez ha parado mas abajo a mirado su coche y se dio a la fuga, su coche no tendría muchos daños, pero el mío quedo de esta manera”.