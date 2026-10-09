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Un camión sin conductor se estrella contra el Ejército del Aire en Canarias

No tenía correctamente activado el freno de estacionamiento
Un camión sin conductor choca contra la puerta del Ejército del Aire en Las Palmas de Gran Canaria REMITIDA / HANDOUT por CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA
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Un camión sin conductor colisionó en la mañana de este viernes contra la puerta del Ejército del Aire, situado en el Paseo de Chil de Las Palmas de Gran Canaria, al no tener correctamente activado el freno de estacionamiento.

Según ha informado la Policía Local capitalina, en concreto, el vehículo se desplazó solo desde la Calle Chopín, que tiene una pendiente, cruzó los dos carriles de Paseo de Chil y acabó colisionando con la puerta.

Por su parte, la Unidad de Tráfico intervino en el lugar del incidente, que se saldó únicamente con daños materiales, sin que se hayan registrado daños personales.

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