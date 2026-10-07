Grave accidente en Candelaria: un motorista hospitalizado

Un motorista de 39 años ha resultado herido de carácter grave este miércoles, 7 de octubre, tras verse implicado en una colisión con un turismo en la TF-28, a su paso por la zona de Barranco Hondo, en Candelaria.
El accidente se produjo a las 17.14 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
La sala operativa recibió a esa hora una alerta en la que se comunicaba la colisión entre un coche y una motocicleta, por lo que activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
El motorista sufrió politraumatismos graves
El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras recabar información de los alertantes, movilizó una ambulancia medicalizada hasta el lugar del siniestro.
A su llegada, el personal sanitario atendió al motorista, que presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Después de ser estabilizado, el herido fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Bomberos y Guardia Civil intervinieron en la TF-28
Hasta el punto del accidente también se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que colaboraron con el resto de los servicios de emergencia desplegados en la zona.
La Policía Local y la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la vía y de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la colisión.