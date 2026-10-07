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Herido un conductor tras salirse de la vía en Taco

El accidente ocurrió en Las Moraditas y el servicio de Atestados de la Policía Local se hizo cargo de las diligencias
Herido un conductor tras salirse de la vía en Taco
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas por el conductor
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Un conductor de 39 años ha resultado herido este miércoles después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y sufriera una colisión en la calle Tamaduste, en Las Moraditas de Taco.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron al afectado tras el accidente.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas por el conductor.

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El servicio de Atestados de la Policía Local se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de vía.

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