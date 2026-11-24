El incendio de un vehículo en la autopista del Norte (TF-5), a su paso por el municipio de La Laguna, ha movilizado este martes a diferentes recursos de emergencia.
El suceso se ha producido sobre las 13:37 horas, a la altura del kilómetro 14 de la vía, en sentido norte.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife, Guardia Civil, Policía Local y personal del servicio de Carreteras.
Por el momento, se desconoce si el incidente ha provocado daños personales.iculo
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