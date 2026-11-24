La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en el sur de Tenerife por la presunta venta de falsificaciones en varios establecimientos comerciales. La operación se ha saldado con la intervención de unas 2.000 prendas de ropa y complementos, cuyo valor en el mercado, de tratarse de artículos originales, superaría el millón de euros.
Entre los productos incautados destacan los relojes de lujo de diferentes marcas, cuyo valor, si fueran auténticos, rondaría los 600.000 euros, según ha informado el cuerpo policial.
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias y comunicaciones de representantes de marcas comerciales, que alertaban de la posible venta de imitaciones de sus productos en establecimientos del sur de la Isla.
Los denunciantes advertían del uso sin autorización de signos distintivos protegidos, lo que supondría una vulneración de los derechos de propiedad industrial.
Operación simultánea en cinco establecimientos de Tenerife
Tras comprobar que varios comercios ofrecían artículos presuntamente falsificados, los investigadores pusieron en marcha un dispositivo policial para intervenir de manera simultánea en cinco locales.
La actuación contó con la colaboración de un perito oficial designado por las marcas perjudicadas y permitió retirar del mercado alrededor de 2.000 productos.
La Policía Nacional estima que el valor de la mercancía intervenida ascendería a 1.060.000 euros si se tratase de artículos originales.
Los cinco detenidos, responsables de los establecimientos inspeccionados, están acusados de presuntos delitos contra la propiedad industrial y han pasado a disposición judicial.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional recuerda que cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospechas de actividades delictivas puede comunicarlo, de forma anónima si así lo desea, a través del apartado ‘Colabora’ de su página web oficial (www.policia.es).
La información facilitada será tratada de manera confidencial por los especialistas del cuerpo policial.