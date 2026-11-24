Una empresa de Tenerife y otra de las Islas Baleares han sido víctimas de una estafa informática mediante el método BEC, un fraude basado en la suplantación de identidad a través del correo electrónico. La Guardia Civil ha identificado a tres presuntos responsables de los hechos, que ocasionaron un perjuicio económico conjunto de 18.000 euros.
La investigación, desarrollada por la CiberComandancia de la Guardia Civil, ha permitido bloquear 9.000 euros del dinero defraudado y esclarecer dos delitos de estafa informática, así como otros de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los tres investigados residen en la provincia de Málaga y estarían vinculados a un grupo criminal dedicado presuntamente a este tipo de fraudes, según ha informado este martes, 24 de noviembre, el Instituto Armado.
Así funciona el método de estafa BEC
El método conocido como Business Email Compromise (BEC) consiste en suplantar la identidad de personas o entidades mediante comunicaciones electrónicas aparentemente legítimas para conseguir que las víctimas realicen transferencias bancarias fraudulentas.
En los dos casos investigados, los presuntos autores recurrieron a este procedimiento para modificar los datos bancarios de las operaciones y desviar el dinero hacia cuentas controladas por terceras personas.
La Guardia Civil advierte de que este tipo de fraude puede ocasionar un doble perjuicio cuando afecta al pago de nóminas. Además de perder el dinero transferido, la empresa sigue estando obligada a abonar el salario al trabajador, que ve retrasado el cobro.
La Guardia Civil consigue bloquear la mitad del dinero
La investigación comenzó después de que las dos empresas afectadas presentaran sus denuncias a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.
Los agentes analizaron las operaciones bancarias y reconstruyeron el recorrido del dinero hasta identificar a las personas presuntamente relacionadas con su recepción y posterior disposición.
Estas actuaciones permitieron bloquear 9.000 de los 18.000 euros defraudados, así como establecer una conexión entre los dos casos.
La CiberComandancia contó con la colaboración del Equipo @ de Málaga, cuyos agentes tomaron declaración a los tres presuntos responsables. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente de dicha provincia.
Cómo evitar ser víctima de una estafa BEC
Ante este tipo de fraudes, la Guardia Civil recomienda a empresas y trabajadores adoptar una serie de medidas de prevención:
- Confirmar por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria, mediante una llamada a un teléfono conocido o de forma presencial.
- Desconfiar de los correos electrónicos que transmitan urgencia, confidencialidad o presión para realizar un pago.
- Revisar detenidamente la dirección de correo electrónico del remitente.
- Establecer protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias.
- Formar al personal de las empresas en materia de ciberseguridad y prevención de fraudes digitales.
La Guardia Civil recuerda que su Sede Electrónica permite presentar solicitudes de denuncia relacionadas con estafas informáticas y cargos fraudulentos durante las 24 horas del día.